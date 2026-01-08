¿Tienes que declarar a Hacienda tus regalos de Reyes? Los técnicos del ministerio te dicen cuándo podrías tener que pagar impuestos
Recibir ciertos obsequios sí "conlleva obligaciones fiscales", según Gestha
Europa Press
Los Reyes Magos han llenado de ilusión las casas de nuestro país y han dejado muchos regalos a niños y mayores. La mañana del 6 de enero suele ser la de más emoción y buscar los regalos cerca del árbol de Navidad es una tradición totalmente arraigada en nuestro país.
Pero quizá algunos mayores al recibir su regalo se han preguntado si Hacienda querrá saber algo de ellos… es decir, si deberán tributar por estos detalles de Sus Majestades.
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha respondido a esta pregunta de forma clara: no deberán tributar en el Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones, salvo que sean de un elevado valor económico.
Regalos especiales
Ante las dudas que suelen surgir durante estos días, el sindicato aclara, según recoge Europa Press, que ni la Agencia Tributaria ni las autonomías tienen controlados los regalos de Reyes. Es decir, la ropa, los libros, los juguetes y ese tipo de obsequios no están controlados por Hacienda, pero sí apunta que hay algunos regalos que sí pueden tener que declararse. Son los siguientes:
- cantidades importantes de dinero
- un inmueble
- un vehículo
- una joya de gran valor
Si los Reyes Magos han sido muy generosos contigo este año y te han traído alguno de estos obsequios, los técnicos de Hacienda explican que las autoridades autonómicas tributarias podrían exigir la declaración y el posible pago del Impuesto de Donaciones, según el parentesco o los criterios establecidos en cada autonomía.
Así, el sindicato descarta cualquier tipo de actuación en los casos más comunes y frecuentes en estos días, aunque precisa que recibir grandes sumas de dinero sí "conlleva obligaciones fiscales".
