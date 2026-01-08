El “truco” para ser profesor sin aprobar una oposición: lo cuenta una maestra

Miles de personas en España sueñan con ser profesores. El atractivo de un sueldo fijo, estabilidad laboral y un horario que permite cierta conciliación hacen que la enseñanza sea una de las salidas profesionales más deseadas. Sin embargo, para muchos, ese sueño se convierte en una larga carrera de obstáculos: oposiciones, temarios interminables, academias costosas y años de incertidumbre. Aprobar una oposiciónno es fácil, y no todos lo consiguen, al menos a la primera.

A pesar de ello, cada curso escolar hay vacantes en los centros educativos que no se logran cubrir únicamente con funcionarios. Lo que muchos desconocen es que existe una vía para ejercer como profesor en centros públicos sin haber aprobado aún una oposición. Así lo ha contado Almudena, una joven opositora que, gracias a su experiencia y a saber estar atenta a las convocatorias correctas, ha logrado impartir clases en la educación pública sin haber conseguido todavía plaza fija por oposición.

El truco de una profesora

Según explica Almudena en un vídeo de TikTok (@almumagon), el primer paso indispensable para poder optar a un puesto como profesora es tener el Máster en Formación del Profesorado. “Me lo saqué en un año de forma online, por la universidad privada, porque en la pública era presencial y yo estaba trabajando, no podía compaginarlo”, explica. Este máster, antes conocido como CAP, es obligatorio para enseñar en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, tanto en centros públicos como privados o concertados.

Listas extraordinarias

Una vez superado este requisito, el proceso no es inmediato, y según Almudena, lo recomendable es mantenerse activa profesionalmente en otros trabajos mientras se espera una oportunidad. Lo ideal es empezar en centros privados o concertados, para ir ganando experiencia y mantenerse dentro del circuito educativo. Pero el verdadero "truco", según su testimonio, llega al estar atenta a las listas extraordinarias que publican las distintas comunidades autónomas.

Estas listas surgen cuando las bolsas de interinos ordinarias se agotan. En otras palabras, cuando ya han llamado a todos los aspirantes que sí se presentaron a la oposición y todavía hay vacantes sin cubrir, las administraciones recurren a nuevas convocatorias, abiertas a personas con el máster pero que no han pasado por el proceso selectivo. Almudena explica que esto ocurre especialmente en ciertas especialidades menos demandadas, como algunas ramas de FP o asignaturas técnicas, y sobre todo en los cursos posteriores a una oposición.

Una profesora en un colegio de Alicante / PILAR CORTES

Por ejemplo, si la oposición de una especialidad concreta fue en 2025, ese curso escolar (2025-2026) suele estar bien cubierto con los nuevos interinos y aprobados sin plaza. Pero en el siguiente curso (2026-2027), no hay una nueva oposición y muchos interinos obtienen otros destinos o abandonan, dejando vacantes que deben cubrirse con personal externo. “Ahí es donde entré yo”, explica Almudena. “Publican listas extraordinarias buscando a gente que no se haya presentado a la oposición pero tenga el máster y quiera trabajar”.

Estas listas extraordinarias se publican con poca antelación y en apartados poco visibles de las webs institucionales, por lo que estar atenta es clave. “Hay que mirar cada semana, incluso cada día si puedes. A veces se publica una lista y tienes solo 48 horas para inscribirte”, advierte.

Aunque esta vía no garantiza estabilidad a largo plazo, sí permite a muchos empezar a trabajar en el sector educativo, ganar puntos para futuros procesos y vivir la experiencia docente sin haber pasado todavía por el filtro de la oposición. Además, en algunos casos, este trabajo cuenta como méritos en el baremo de interinos o de futuras convocatorias, por lo que puede ser una puerta de entrada muy valiosa para quienes no logran superar el examen a la primera.