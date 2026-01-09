¿Es automática la custodia compartida? La abogada Laura Lobo lo aclara

La custodia compartida es una fórmula cada vez más habitual tras una ruptura familiar, pero no exenta de malentendidos. En España, tras la separación o divorcio de una pareja con hijos menores, uno de los aspectos más delicados a resolver es el régimen de custodia. Entre las modalidades posibles la custodia compartida ha ganado protagonismo en los últimos años.

Sin embargo, su creciente frecuencia no implica que se conceda automáticamente. Uno de los errores más comunes es creer que la custodia compartida se otorga de forma inmediata o garantizada por el solo hecho de solicitarla. Esta percepción ha calado incluso entre muchas personas que inician un proceso judicial o de mediación familiar sin comprender los requisitos legales ni el análisis individualizado que implica cada caso. Para aclarar este punto clave, la abogada especializada en derecho de familia Laura Lobo ofrece una explicación detallada basada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

"La custodia compartida nunca es automática, por mucho que sea preferible", sostiene la letrada. Laura Lobo recuerda que, si bien el Tribunal Supremo ha defendido en repetidas ocasiones que la custodia compartida es un sistema deseable por facilitar que los hijos mantengan un contacto equilibrado con ambos progenitores, esto no se traduce en una aplicación mecánica o universal. "Este criterio ha llevado a mucha gente a pensar que se trata de un sistema automático, es decir, que por el simple hecho de pedir la custodia compartida se la van a conceder, pero eso no es así", subraya.

Como cualquier otro régimen de custodia, el compartido debe estar justificado en función del interés del menor. "Cuando se pide una custodia compartida, al igual que una custodia exclusiva, debe justificarse que esa medida es la más adecuada para los intereses del menor", explica Lobo. Es decir, el juez debe valorar caso por caso si el régimen propuesto garantiza la estabilidad emocional, educativa y social del niño o la niña. No basta con el deseo del padre o la madre: deben concurrir elementos objetivos que respalden esa solicitud.

Además, la custodia compartida requiere ciertas condiciones logísticas y prácticas que aseguren su viabilidad. Entre ellas, Lobo destaca aspectos clave como la cercanía entre los domicilios de los progenitores o entre sus viviendas y el colegio de los menores. "Cuando se pide una custodia compartida, evidentemente tienen que adoptarse una serie de medidas que faciliten su ejercicio, por ejemplo, que los padres residan en casas cercanas o cercanas al colegio", precisa. Los desplazamientos entre domicilios no pueden suponer un perjuicio o una carga excesiva para los niños.

En la práctica judicial, esta interpretación se traduce en resoluciones muy casuísticas. No existe un modelo único, y aunque las sentencias del Tribunal Supremo orientan hacia la corresponsabilidad, el juez siempre tiene la última palabra basándose en informes psicosociales, pruebas documentales y testimonios.