Defensa oferta miles de plazas para ser soldado o marinero: así es la oposición y las pruebas físicas que hay que pasar

En la provincia de Alicante hay 7 vacantes para el Regimiento de Transmisiones y el Escuadrón de Vigilancia Aérea

Así se forman los tiradores de precisión de élite en el MOE de Alicante

Rafa Arjones

O. Casado

O. Casado

El Ministerio de Defensa ha convocado 4.527 plazas para acceder a la condición de militar de tropa y marinería en el año 2026. De este total, 3.204 plazas son para el Ejército de Tierra, 693 para la Armada y 630 para el Ejército del Aire y del Espacio.

De estas plazas, en la Comunidad Valenciana habrá 174 vacantes que se reparten en distintas unidades estratégicas. En la provincia de Alicante se ofertan 4 plazas en el Regimiento de Transmisiones nº22 y 3 plazas en el Escuadrón de Vigilancia Aérea nº5 en Alcoy.

En la web de reclutamiento de las Fuerzas Armadas se recogen los detalles de los trabajos de soldado y marinero y relata algunas de las ventajas del empleo. Por ejemplo, tener una formación continua y específica para especializarte y promocionar dentro de la carrera militar y un sueldo fijo con dos pagas extraordinarias. “Las retribuciones básicas siempre se verán incrementadas en función del puesto que se ocupe, con otros conceptos, como el complemento específico, dedicación especial y/o la residencia”, aquí puedes consultarlos al detalle.

Otras de las ventajas son:

  • Vestuario gratuito.
  • Se proporcionará alojamiento según régimen interior de las unidades.
  • Seguridad Social y Seguro de vida y accidentes.
  • Protección por desempleo.
  • Apoyo para la adquisición o alquiler de viviendas a partir del 5° año.
  • Medidas de especial protección en situación de embarazo, parto y postparto.
  • Cursos de apoyo al desarrollo profesional.
  • Si has realizado al menos cinco años de servicio, se valorarán como méritos en el acceso a las Administraciones Públicas y en los programas de incorporación laboral concertados con los empresarios.
El Mando de Operaciones Especiales simula con fuego real en Agost la captura de un líder tribal

Rafa Arjones

Cómo apuntarte a las Fuerzas Armadas y qué requisitos hay

Para participar en el proceso de selección tendrás que solicitar una cita previa a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Defensa entre el 9 de enero y el 22 de febrero.

Los requisitos para apuntarse a la oposición son: 

  • Tener la nacionalidad española.
  • El día de incorporación al centro docente militar de formación correspondiente: cumplir o haber cumplido antes de esa fecha los 18 años de edad y no haber cumplido con anterioridad a ese día los 29.
  • No hay una estatura mínima como norma general según Orden PCM/444/2023 de 30 de abril.
  • Carecer de inserciones o tatuajes que puedan ser contrarios a los valores constitucionales o atentar contra la imagen de las Fuerzas Armadas.

El día de las pruebas deberás llevar varios documentos originales y fotocopias del DNI y documentos de niveles de estudios. Consulta el detalle de todo esto en la web de las Fuerzas Armadas.

Pruebas de acceso para ser soldado o marinero

El proceso de selección cuenta con dos fases:

Primera fase

Habrá un concurso en el que se valorarán los méritos generales, académicos y militares, que otorgará una nota. A continuación será la oposición que se hará mediante un examen tipo test que medirán los factores aptitudinales, verbal, numérico, espacial, mecánico, perceptivo, memoria y razonamiento abstracto, lo que permitirá, asignar a cada solicitante una puntuación única e idéntica para todas las plazas que solicite.

Una vez que acabe esta primera fase se firmará la solicitud definitiva de plazas y se comunicará la nota de cada una de ellas.

Segunda fase

En primer lugar habrá un reconocimiento médico obteniendo la calificación de ‘apto’ o ‘no apto’. Aquellos que tengan la calificación de ‘apto’ deberán superar unas pruebas físicas que dependerán de la plaza a la que se aspire y del sexo. 

Las pruebas y baremos son los siguientes:

  • Flexo - extensiones de brazos - prueba de fuerza tren superior. Hombres: 9 repeticiones, mujeres: 5 repeticiones.
  • Circuito de agilidad - velocidad. El tiempo máximo para superar la prueba son 15,4 segundos para los hombres y 17,1 para las mujeres.
  • Prueba de fuerza muscular abdominal - plancha isométrica. 40 segundos para hombres y mujeres.
  • Carrera continua de 2.000 metros - prueba de resistencia. El tiempo máximo para los hombres es de 11 minutos y 54 segundos y para las mujeres de 12 minutos y 58 segundos.

En el vídeo anterior se detallas las pruebas para pasar el apartado físico de la oposición.

