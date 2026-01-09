Defensa oferta miles de plazas para ser soldado o marinero: así es la oposición y las pruebas físicas que hay que pasar

El Ministerio de Defensa ha convocado 4.527 plazas para acceder a la condición de militar de tropa y marinería en el año 2026. De este total, 3.204 plazas son para el Ejército de Tierra, 693 para la Armada y 630 para el Ejército del Aire y del Espacio.

De estas plazas, en la Comunidad Valenciana habrá 174 vacantes que se reparten en distintas unidades estratégicas. En la provincia de Alicante se ofertan 4 plazas en el Regimiento de Transmisiones nº22 y 3 plazas en el Escuadrón de Vigilancia Aérea nº5 en Alcoy.

En la web de reclutamiento de las Fuerzas Armadas se recogen los detalles de los trabajos de soldado y marinero y relata algunas de las ventajas del empleo. Por ejemplo, tener una formación continua y específica para especializarte y promocionar dentro de la carrera militar y un sueldo fijo con dos pagas extraordinarias. “Las retribuciones básicas siempre se verán incrementadas en función del puesto que se ocupe, con otros conceptos, como el complemento específico, dedicación especial y/o la residencia”, aquí puedes consultarlos al detalle.

Otras de las ventajas son:

Vestuario gratuito.

Se proporcionará alojamiento según régimen interior de las unidades.

Seguridad Social y Seguro de vida y accidentes.

Protección por desempleo.

Apoyo para la adquisición o alquiler de viviendas a partir del 5° año.

Medidas de especial protección en situación de embarazo, parto y postparto.

Cursos de apoyo al desarrollo profesional.

Si has realizado al menos cinco años de servicio, se valorarán como méritos en el acceso a las Administraciones Públicas y en los programas de incorporación laboral concertados con los empresarios.

Cómo apuntarte a las Fuerzas Armadas y qué requisitos hay

Para participar en el proceso de selección tendrás que solicitar una cita previa a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Defensa entre el 9 de enero y el 22 de febrero.

Los requisitos para apuntarse a la oposición son:

Tener la nacionalidad española.

El día de incorporación al centro docente militar de formación correspondiente: cumplir o haber cumplido antes de esa fecha los 18 años de edad y no haber cumplido con anterioridad a ese día los 29.

No hay una estatura mínima como norma general según Orden PCM/444/2023 de 30 de abril.

Carecer de inserciones o tatuajes que puedan ser contrarios a los valores constitucionales o atentar contra la imagen de las Fuerzas Armadas.

El día de las pruebas deberás llevar varios documentos originales y fotocopias del DNI y documentos de niveles de estudios. Consulta el detalle de todo esto en la web de las Fuerzas Armadas.

Pruebas de acceso para ser soldado o marinero

El proceso de selección cuenta con dos fases:

Primera fase

Habrá un concurso en el que se valorarán los méritos generales, académicos y militares, que otorgará una nota. A continuación será la oposición que se hará mediante un examen tipo test que medirán los factores aptitudinales, verbal, numérico, espacial, mecánico, perceptivo, memoria y razonamiento abstracto, lo que permitirá, asignar a cada solicitante una puntuación única e idéntica para todas las plazas que solicite.

Una vez que acabe esta primera fase se firmará la solicitud definitiva de plazas y se comunicará la nota de cada una de ellas.

Segunda fase

En primer lugar habrá un reconocimiento médico obteniendo la calificación de ‘apto’ o ‘no apto’. Aquellos que tengan la calificación de ‘apto’ deberán superar unas pruebas físicas que dependerán de la plaza a la que se aspire y del sexo.

Las pruebas y baremos son los siguientes:

Flexo - extensiones de brazos - prueba de fuerza tren superior. Hombres: 9 repeticiones, mujeres: 5 repeticiones.

Hombres: 9 repeticiones, mujeres: 5 repeticiones. Circuito de agilidad - velocidad. El tiempo máximo para superar la prueba son 15,4 segundos para los hombres y 17,1 para las mujeres.

El tiempo máximo para superar la prueba son 15,4 segundos para los hombres y 17,1 para las mujeres. Prueba de fuerza muscular abdominal - plancha isométrica. 40 segundos para hombres y mujeres.

40 segundos para hombres y mujeres. Carrera continua de 2.000 metros - prueba de resistencia. El tiempo máximo para los hombres es de 11 minutos y 54 segundos y para las mujeres de 12 minutos y 58 segundos.

En el vídeo anterior se detallas las pruebas para pasar el apartado físico de la oposición.