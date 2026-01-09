Nuevas ayudas del Gobierno para reformar tu casa: hasta 21.400 euros si cumples estos requisitos

Arranca 2026 y con él, los propósitos de año nuevo, entre ellos, el de reformar la vivienda. Muchas personas aprovechan el inicio del año para planificar mejoras en su hogar: cambiar ventanas, renovar el baño, instalar placas solares o mejorar el aislamiento térmico. No se trata solo de confort o estética: rehabilitar una vivienda también puede suponer un ahorro económico a largo plazo, especialmente si se mejora la eficiencia energética o la accesibilidad.

Plan Estatal de Vivienda

La buena noticia es que el Gobierno ha puesto en marcha nuevos programas de ayuda para facilitar este tipo de obras. El 1 de enero entró en vigor el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una dotación total de 7.000 millones de euros. Aunque gran parte de este presupuesto se destina a fomentar el alquiler social, una de las patas más ambiciosas del plan es la rehabilitación del parque de viviendas, muchas de las cuales tienen más de 40 años de antigüedad.

Así son las subvenciones, deducciones y fondos europeos para renovar viviendas en 2026 / PIXABAY

Ayudas a la rehabilitación

Las ayudas a la rehabilitación en 2026 se dividen en tres grandes bloques: subvenciones estatales, deducciones fiscales y fondos europeos. Todas ellas están enfocadas a fomentar las mejoras energéticas, pero también incluyen actuaciones de accesibilidad o reforma estructural en edificios envejecidos. El requisito común es conseguir una mejora del 30 % o más en el consumo de energía primaria no renovable, o bien obtener una nueva calificación energética de clase A o B tras la reforma. Para justificarlo, es obligatorio presentar un certificado energético antes y después de la obra.

Las ayudas económicas son variables y dependen del grado de eficiencia conseguido:

Mejora del 30–45 % : hasta 6.300 € (máx. 40 % del coste).

: hasta (máx. 40 % del coste). Mejora del 46–60 % : hasta 11.600 € (máx. 65 % del coste).

: hasta (máx. 65 % del coste). Mejora superior al 61 %: hasta 18.800 € (máx. 80 % del coste).

En situaciones de vulnerabilidad económica, las subvenciones pueden llegar hasta 21.400 euros, siempre que se cumpla con los criterios de eficiencia establecidos. La gestión de estas ayudas corre a cargo de las comunidades autónomas, por lo que los plazos y documentación pueden variar en función del territorio.

Así son las subvenciones, deducciones y fondos europeos para renovar viviendas en 2026 / INFORMACIÓN

Deducciones fiscales

También se ha prorrogado el régimen de deducciones fiscales para reformas energéticas en el IRPF. Aunque estas deducciones debían finalizar en 2025, el Gobierno ha optado por prolongarlas en 2026 como parte de su estrategia climática. En este caso, la ayuda funciona como un descuento fiscal y se aplica directamente en la declaración de la renta. Se divide en tres niveles:

Pequeñas reformas que reduzcan al menos un 7 % la demanda energética de calefacción y refrigeración : deducción del 20 % (máximo de 1.000 € por inversiones hasta 5.000 €).

que reduzcan al menos un : deducción del (máximo de por inversiones hasta 5.000 €). Obras que reduzcan un 30 % el consumo o logren una certificación A o B : deducción del 40 % (máximo 3.000 € sobre 7.500 € de inversión).

o logren una : deducción del (máximo sobre 7.500 € de inversión). Rehabilitaciones integrales con reducción del 30 % de consumo o mejora energética notable: deducción del 60 %, con un tope de 9.000 € y un límite de inversión de 15.000 €.

Fondos europeos NextGenerationEU

El tercer gran pilar de estas ayudas proviene de los fondos europeos NextGenerationEU. A través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los propietarios de viviendas y comunidades de vecinos pueden acceder a subvenciones para financiar entre el 40 % y el 80 % del coste total de la reforma. El mínimo de ahorro exigido es también del 30 %, y las ayudas son compatibles con las autonómicas. Un punto interesante: estas ayudas no tributan en el IRPF ni se consideran ganancia patrimonial.

Las Oficinas de Rehabilitación habilitadas en cada comunidad autónoma se encargan de gestionar estos fondos.