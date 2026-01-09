Ojo con la pensión de viudedad: puedes perderla si no cumples estos requisitos

La pensión de viudedad es una de las prestaciones más sensibles del sistema público de pensiones en España. Está diseñada para proporcionar apoyo económico a quienes han perdido a su cónyuge o pareja de hecho y es una ayuda vital para miles de personas, especialmente mujeres mayores con escasos recursos. No obstante, aunque muchas veces se percibe como una prestación de carácter permanente, existen condiciones legales muy estrictas que pueden provocar la pérdida total o parcial de esta ayuda si no se cumplen determinados requisitos.

Además, aunque la pensión de viudedad es contributiva, muchas veces su cuantía resulta insuficiente, por lo que se complementa con el llamado complemento por mínimos. Este suplemento garantiza que ningún pensionista cobre menos de la pensión mínima fijada anualmente, pero no es indefinido. Su mantenimiento depende de los ingresos totales del beneficiario y de la obligación de comunicar a la Seguridad Social cualquier cambio que pueda afectar a su percepción. No cumplir con estos requisitos puede acarrear consecuencias como la retirada del complemento e incluso la devolución del dinero recibido indebidamente.

¿Qué requisitos hay que cumplir para cobrar la pensión de viudedad?

Uno de los requisitos fundamentales es que el fallecido haya estado afiliado y cotizando al Régimen General de la Seguridad Social, con al menos 500 días de cotización en los últimos cinco años anteriores al fallecimiento. Sin embargo, si el deceso se ha producido por accidente o enfermedad profesional, no se exige este periodo mínimo.

El solicitante debe haber tenido un vínculo legal con el fallecido, ya sea como cónyuge, pareja de hecho inscrita o excónyuge con pensión compensatoria extinguida tras el fallecimiento. En casos de separación o divorcio previos al 1 de enero de 2008, también puede accederse a la pensión si se cumplen ciertas condiciones como haber estado casados al menos 10 años, tener hijos en común y que no hayan transcurrido más de 10 años entre el divorcio y la muerte.

¿Se puede perder la pensión de viudedad?

Sí. Aunque tiene carácter vitalicio, la pensión de viudedad se puede extinguir en los siguientes supuestos:

Si el beneficiario contrae matrimonio o formaliza una nueva pareja de hecho , salvo que la pensión suponga al menos el 75 % de sus ingresos y los ingresos del nuevo núcleo familiar no superen el doble del SMI.

, salvo que la pensión suponga al menos el y los ingresos del nuevo núcleo familiar no superen el doble del SMI. Si se demuestra que el fallecimiento no ocurrió en las circunstancias declaradas o que se ha producido una manipulación fraudulenta en la solicitud.

o que se ha producido una en la solicitud. En casos de sentencia firme por delito doloso de homicidio o lesiones del beneficiario hacia el causante.

del beneficiario hacia el causante. Si se trata de una prestación temporal de viudedad, esta se extingue a los dos años o cuando se extinga la pensión compensatoria de la que dependía.

¿Cuánto se cobra por una pensión de viudedad?

El importe depende de la base reguladora del fallecido y del perfil del beneficiario. Por norma general, se percibe el 52 % de la base reguladora, aunque puede aumentar al 60 % o incluso al 70 % si se cumplen condiciones como:

Tener 65 años o más , sin otra pensión ni ingresos laborales ni del capital que superen el umbral legal.

, sin otra pensión ni ingresos laborales ni del capital que superen el umbral legal. Que la pensión de viudedad constituya la principal fuente de ingresos del hogar.

En casos con varios beneficiarios (por ejemplo, en divorcios con pensión compensatoria), la cuantía se reparte proporcionalmente según el tiempo de convivencia, garantizando al cónyuge actual o pareja de hecho al menos el 40 %.

Complemento por mínimos

El complemento por mínimos se otorga cuando la pensión contributiva está por debajo de la cuantía mínima establecida anualmente. Para conservarlo, el beneficiario debe residir en España y sus ingresos anuales (excluyendo la propia pensión) no pueden superar:

9.442 € si no tiene cónyuge a cargo.

si no tiene cónyuge a cargo. 11.013 € si tiene cónyuge a cargo.

Estos ingresos pueden proceder de rentas del trabajo, capital o ganancias patrimoniales. Si se superan estos límites, se pierde el complemento y la pensión se reduce a su importe real. La Seguridad Social exige comunicar cualquier cambio en los ingresos, bajo riesgo de que se exija la devolución de cantidades indebidas.