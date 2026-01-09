Atención al aviso del abogado Juanma Lorente: "Hay sanciones laborales más peligrosas que un despido"

Cuando se habla de conflictos laborales, lo primero que viene a la mente suele ser el despido. Sin embargo, en el ámbito del derecho laboral existen otros mecanismos disciplinarios que pueden ser igual o incluso más perjudiciales para el trabajador que una extinción directa del contrato. Las sanciones laborales, aunque a veces se perciben como medidas intermedias, pueden acarrear consecuencias económicas, psicológicas y legales de gran calado si no se manejan adecuadamente.

Más peligroso que un despido

El abogado laboralista Juanma Lorente advierte sobre el riesgo de infravalorar estas sanciones. “Esto es más peligroso que un despido”, asegura. Y no lo dice en vano: según explica, hay al menos dos motivos clave por los que las sanciones dentro de una empresa pueden representar una amenaza mucho mayor para la estabilidad laboral del trabajador que una carta de despido directa.

La primera razón es de carácter económico: algunas sanciones pueden dejar al trabajador sin ingresos durante meses. “Hay sanciones que pueden ser graves, por ejemplo, de 90 días sin empleo ni sueldo”, señala Lorente. Esta modalidad de castigo, prevista en los convenios colectivos y regulada por el Estatuto de los Trabajadores, implica que el empleado sigue vinculado a la empresa, pero queda suspendido temporalmente de su puesto y no cobra ningún salario durante ese periodo.

Sanción sin empleo ni sueldo

A efectos prácticos, esto puede resultar más devastador que un despido porque el despido abre la puerta al paro, pero una sanción no. “Si te despiden, al día siguiente puedes pedir el paro y entra dinero en casa, aunque estés gastando una prestación”, explica el abogado. Pero si la empresa opta por sancionar con suspensión de empleo y sueldo, “son tres meses que estás sin trabajar y sin cobrar”. No puedes buscar otro empleo sin romper el vínculo con la empresa, no puedes solicitar prestaciones y te ves atrapado en una especie de limbo económico. “Es una manera que tiene la empresa de ahogarte”, resume Lorente.

Sanciones acumuladas

La segunda razón es más insidiosa: las sanciones acumuladas pueden justificar un despido sin indemnización. Aquí el problema no es tanto el daño económico inmediato, sino la estrategia a largo plazo que puede usar la empresa. Lorente advierte que algunas sanciones, como las amonestaciones por escrito, pueden parecer inofensivas a simple vista. “No te quitan nada, y tu relación laboral sigue siendo la misma, así que no les das importancia”, dice.

Pero el problema aparece cuando se acumulan. “Si te ponen varias sanciones y tú no las impugnas judicialmente, la empresa puede tener motivos para despedirte disciplinariamente, y por lo tanto, sin indemnización”, explica el letrado. En estos casos, el trabajador se confía, no actúa a tiempo, y cuando finalmente le llega la carta de despido, se encuentra en una posición muy débil para defenderse legalmente.

Y aquí está el verdadero riesgo: si no has impugnado las sanciones anteriores, luego será muy difícil defenderte del despido. “Si una vez despedido quieres demandar para impugnar el despido pero no has impugnado las sanciones anteriores, va a ser muy complicado”, afirma Lorente.

El Estatuto de los Trabajadores permite a la empresa sancionar en función de la gravedad de la falta cometida, y si existe reiteración, puede considerarse una conducta lo suficientemente grave como para romper el vínculo laboral sin compensación. Por eso, cada sanción cuenta, y cada amonestación debería ser revisada con asesoramiento legal, aunque a priori parezca irrelevante.

La realidad es que muchas empresas utilizan las sanciones como herramienta de presión. En vez de afrontar un despido con su correspondiente indemnización, aplican sanciones progresivas que debilitan la posición del trabajador. En algunos casos, incluso se utilizan como una estrategia encubierta de despido: sancionar varias veces y, cuando haya base suficiente, proceder a una expulsión “justificada” sin coste alguno para la empresa.

Por eso, Juanma Lorente insiste en que las sanciones son tan peligrosas o más que un despido directo. Afectan al bolsillo, a la salud mental y, si no se actúa con rapidez y asesoramiento, pueden dejar al trabajador sin salario, sin paro y sin posibilidad de reclamar.