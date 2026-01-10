La Agencia Tributaria alerta de una nueva estafa de reembolso de impuestos: “Nunca pedimos datos bancarios por SMS”
Una campaña de smishing suplanta la imagen de Hacienda para robar tarjetas bancarias con la excusa de un falso reembolso de 263 euros
La Agencia Tributaria ha lanzado una advertencia pública sobre una nueva campaña de estafa que circula por SMS y que simula un reembolso de impuestos de 263 euros. Se trata de un caso de smishing (phishing por SMS), en el que se incluye un enlace a una página web falsa que suplanta a la Sede Electrónica de Hacienda y solicita los datos bancarios del contribuyente.
El mensaje que muchos ciudadanos están recibiendo en sus teléfonos móviles dice lo siguiente: AGENCIA TRIBUTARIA. Reembolso de impuestos de (263€). Encuentre su formulario de reembolso en el enlace: hxxps://hoo.be/tributaria.
El enlace redirige a un sitio web que imita la apariencia oficial de Hacienda y donde se solicita introducir datos personales y de la tarjeta bancaria para supuestamente recibir el reembolso.
Así opera la estafa del reembolso de la Agencia Tributaria
Según ha informado la Agencia Tributaria, este tipo de fraude busca detectar a personas que, confiando en la apariencia del mensaje, introduzcan sus datos personales, número de tarjeta y códigos de seguridad.
Este ataque no depende de la cantidad de dinero mencionada, sino del engaño visual y textual que reproduce elementos gráficos de la web oficial de Hacienda para parecer legítimo.
El objetivo es robar información bancaria y realizar cargos no autorizados o suplantar la identidad del contribuyente.
Cómo detectar y evitar la estafa
- La Agencia Tributaria ha recordado a los ciudadanos una serie de pautas claras para protegerse de este tipo de fraudes:
- Nunca se solicitan datos personales o bancarios por SMS o correo electrónico.
- No se adjuntan formularios de reembolso en enlaces externos.
- La Sede Electrónica es el único canal oficial para trámites y devoluciones fiscales: https://www.agenciatributaria.gob.es
- Ante cualquier duda, accede directamente a la web oficial, sin hacer clic en enlaces incluidos en correos o mensajes.
Este tipo de estafa reembolso Agencia Tributaria aprovecha campañas fiscales o momentos de espera de devoluciones para generar confianza y hacer caer al usuario en el engaño.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fnac Alicante cierra sus puertas tras 25 años de actividad y este es el negocio que lo sustituirá
- La plantilla de Fnac Alicante denuncia años de recortes: 'Hemos pasado de 80 trabajadores a poco más de 20
- Toni Cabot, sobre el cierre de FNAC Alicante: 'Será difícil pasar por la avenida de la Estación y no echar de menos ese entrañable rincón
- Indemnizan a una empresa de Elche víctima del «cártel de los camiones»
- Marc Márquez, sobre compartir gastos con su novia: 'Ya llegará el día, pero no necesito que aportes nada
- El Alicante que ya no existe: los lugares míticos que desaparecieron del centro
- La funeraria El Fiambre, en el punto de mira de la Policía Local de Petrer
- El Ayuntamiento de Alicante reconoce que la limpieza necesita un centenar de trabajadores más