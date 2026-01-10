La Agencia Tributaria alerta de una nueva estafa de reembolso de impuestos: “Nunca pedimos datos bancarios por SMS”

La Agencia Tributaria ha lanzado una advertencia pública sobre una nueva campaña de estafa que circula por SMS y que simula un reembolso de impuestos de 263 euros. Se trata de un caso de smishing (phishing por SMS), en el que se incluye un enlace a una página web falsa que suplanta a la Sede Electrónica de Hacienda y solicita los datos bancarios del contribuyente.

El mensaje que muchos ciudadanos están recibiendo en sus teléfonos móviles dice lo siguiente: AGENCIA TRIBUTARIA. Reembolso de impuestos de (263€). Encuentre su formulario de reembolso en el enlace: hxxps://hoo.be/tributaria.

Este es el falso SMS / INFORMACIÓN

El enlace redirige a un sitio web que imita la apariencia oficial de Hacienda y donde se solicita introducir datos personales y de la tarjeta bancaria para supuestamente recibir el reembolso.

Así opera la estafa del reembolso de la Agencia Tributaria

Según ha informado la Agencia Tributaria, este tipo de fraude busca detectar a personas que, confiando en la apariencia del mensaje, introduzcan sus datos personales, número de tarjeta y códigos de seguridad.

Este ataque no depende de la cantidad de dinero mencionada, sino del engaño visual y textual que reproduce elementos gráficos de la web oficial de Hacienda para parecer legítimo.

El objetivo es robar información bancaria y realizar cargos no autorizados o suplantar la identidad del contribuyente.

Cómo detectar y evitar la estafa

La Agencia Tributaria ha recordado a los ciudadanos una serie de pautas claras para protegerse de este tipo de fraudes:

Nunca se solicitan datos personales o bancarios por SMS o correo electrónico .

. No se adjuntan formularios de reembolso en enlaces externos .

. La Sede Electrónica es el único canal oficial para trámites y devoluciones fiscales : https://www.agenciatributaria.gob.es

: https://www.agenciatributaria.gob.es Ante cualquier duda, accede directamente a la web oficial, sin hacer clic en enlaces incluidos en correos o mensajes.

Este tipo de estafa reembolso Agencia Tributaria aprovecha campañas fiscales o momentos de espera de devoluciones para generar confianza y hacer caer al usuario en el engaño.