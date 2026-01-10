Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, revela los cuatro datos clave sobre la subida de pensiones en 2026: “Marcarán lo que vas a cobrar”

La subida de pensiones en 2026 beneficiará a más de 13 millones de personas, pero no todas lo notarán igual. El Gobierno ha aprobado oficialmente la subida de pensiones para 2026, y viene con importantes novedades.

Las pensiones contributivas aumentarán un 2,7%, y las pensiones mínimas subirán aún más, con incrementos del 7% y hasta el 11,4% en algunos casos. En total, esta actualización afectará a más de 13 millones de personas.

Pero, según Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social con más de 30 años de experiencia, no basta con saber el porcentaje de subida. “Hay cuatro datos clave que toda persona debe tener claros antes de jubilarse”, explica. “Son los que determinan el importe real de tu pensión y cómo te afecta cada revalorización”.

Subida pensiones 2026: las cifras oficiales

El Real Decreto-ley 16/2025, aprobado por el Consejo de Ministros, establece los siguientes aumentos:

Pensiones contributivas : suben un 2,7% , lo que supone un aumento medio de 40,81 € al mes , dejando la pensión media en 1.552,32 € mensuales .

: suben un , lo que supone un aumento medio de , dejando la pensión media en . Pensiones mínimas : subirán un 7% , pero hasta un 11,4% en el caso de jubilados mayores de 65 años con cónyuge a cargo y pensiones de viudedad con cargas familiares.

: subirán un , pero hasta en el caso de jubilados mayores de 65 años con cónyuge a cargo y pensiones de viudedad con cargas familiares. Pensiones no contributivas : también aumentarán un 11,4% , alcanzando los 628,70 € mensuales , lo que supone 64 € más que en 2025 .

: también aumentarán un , alcanzando los , lo que supone . Pensión máxima: se revaloriza un 2,815%, situándose en 3.359,50 € al mes.

También sube el complemento para reducir la brecha de género un 2,7%.

Los 4 datos clave antes de jubilarse

Alfonso Muñoz insiste en que muchas personas se centran en el porcentaje de subida, pero olvidan revisar aspectos básicos que marcan cuánto cobrarán al jubilarse:

Base reguladora: es el promedio de tus cotizaciones, y determina la cantidad base sobre la que se calcula tu pensión. Años cotizados: cuantos más años cotices, mayor será el porcentaje de la base reguladora que recibirás. Edad de jubilación: jubilarse antes de la edad legal puede suponer recortes, mientras que esperar más años puede aumentar la pensión. Tipo de pensión: no es lo mismo una pensión contributiva, mínima o no contributiva. Cada una sube de forma diferente y tiene condiciones distintas.

“Estos son los elementos que de verdad impactan en lo que vas a cobrar cada mes”, explica Muñoz.