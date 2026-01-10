Gonzalos Bernardos, economista: "Los herederos de las familias obreras no pagan impuesto de sucesiones en España"
El profesor de la Universidad de Barcelona defendió la función de este tributo en España
Ricardo Castelló
Gonzalo Bernardos es uno de los economistas más importantes de España por las polémicas declaraciones que realiza, tanto en los platos de televisión como en sus redes sociales. El profesor de la Universidad de Barcelona volvió a pronunciarse sobre el problema que hay en España con el impuesto de sucesiones.
Se trata de un impuesto que deben abonar los ciudadanos que han recibido dinero, bienes inmuebles, participaciones u otros activos patrimoniales como resultado del fallecimiento de otra persona. Todo aumento de patrimonio adquirido de forma gratuita, ya sea por donación o por herencia, está sujeto a este tributo.
El economista defendió en X, antes conocido como Twitter, la utilidad de este tributo para mantener la financiación de los servicios públicos, lo que generó gran interacción en la red social de Elon Musk.
Desde el principio, Bernardos quiso dejar claro que se opone al llamado "impuesto a la muerte", expresión que gran parte de la sociedad emplea para referirse a este tributo.
El profesor de la Universidad de Barcelona expuso que "el muerto ni recibe ni paga nada. Lo hacen sus descendientes, si en España heredan mucho patrimonio. Unos descendientes que reciben un gran regalo, pues ellos no han generado dicho patrimonio".
Después de escribir este mensaje en X, algunos seguidores del economista criticaron la doble imposición sobre el IRPF. Por ello, Bernardos salió al corte: "En el IRPF se grava la obtención de ingresos y en el de sucesiones la transmisión de riqueza".
Lo que tiene claro es que fundamental hacer tal distribución por el bien de la sociedad española: "El impuesto de sucesiones lo pagan principalmente los ricos y el IVA primordialmente los pobres. El esfuerzo fiscal en relación a su renta es mucho mayor en los segundos que en los primeros respecto a su riqueza".
Por último, el economista apuntó a la opinión política: "Aunque lo diga la derecha, una y otra vez, los herederos de las familias obreras no pagan impuesto de sucesiones en España".
