Hacienda sí devuelve: así puedes rebajarte hasta 9.000 euros en la próxima Renta

La Agencia Tributaria ha estrenado el año con una noticia especialmente importante para los propietarios: una deducción en el IRPF que, bien aprovechada, puede suponer hasta 9.000 euros menos en la factura fiscal de los próximos años.

Esta ventaja se reserva a quienes inviertan en mejorar la eficiencia energética de sus viviendas o edificios, siempre que lo demuestren con documentación técnica y cumplan unos plazos muy definidos.

Una reforma que premia la eficiencia

El cambio llega a través de una modificación de la Ley del IRPF que prolonga y ajusta las deducciones ligadas a obras de mejora energética en el parque residencial. El objetivo es claro: que las reformas “verdes” dejen de ser una mera recomendación para convertirse en una decisión económicamente atractiva para millones de contribuyentes.

Esta deducción no se activa por cualquier obra, sino solo por aquellas que consigan una mejora real y medible en el comportamiento energético del inmueble. Para ello, se exige un certificado de eficiencia antes de empezar y otro al finalizar, emitidos por un profesional habilitado, que acrediten la reducción de consumo o de demanda de calefacción y refrigeración.

El esquema se estructura en tres escalas, que dependen del alcance de la mejora energética:

Una primera deducción, del 20%, se reserva a obras en viviendas que logren una reducción moderada de la demanda de calefacción y refrigeración, con un tope de base anual que permite un ahorro máximo de 1.000 euros por ejercicio.

El segundo peldaño, del 40%, premia actuaciones más profundas: o bien se reduce de forma notable el consumo de energía primaria no renovable, o bien se consigue que la vivienda alcance una letra de calificación alta (A o B), con una base máxima anual superior y una deducción que puede llegar a 3.000 euros.

El tramo estrella es el 60%, pensado para comunidades de propietarios que acometan una rehabilitación energética del edificio completo, con mejoras significativas o salto a las mejores clases energéticas. En este caso, se fija una base máxima anual pero se permite arrastrar cantidades no deducidas durante varios años, hasta un límite acumulado que abre la puerta a un ahorro total de hasta 9.000 euros por contribuyente.

El calendario es uno de los puntos clave para no perder el derecho a la deducción. Para las viviendas individuales se exige que los pagos se realicen dentro de los ejercicios fijados por la norma y que el certificado final lleve fecha anterior al límite legal establecido.