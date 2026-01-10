José Elías explica su regla del 3-6-12, un método para ahorrar antes de invertir: "Ganar dinero es fácil, pero..."

José Elías, empresario multimillonario, fundador y presidente de Audax Renovables y uno de los inversores más activos en redes (y en lo financiero) del panorama empresarial español, suele compartir consejos sobre ahorro y finanzas en la red social de Elon Musk 'X' (antes Twitter) en la que es muy activo. En esta ocasión Elías se ha centrado en el ahorro sentenciando que "ganar dinero es fácil, pero perderlo aún más".

Elías defiende que antes de invertir o asumir riesgos financieros es imprescindible tener un colchón económico para garantizarse la supervivencia en el caso de que vaya mal. Para ahorrar y aspirar en invertir, propone su "regla del 3-6-12”, un sistema de ahorro basado en hitos temporales que, según señala, muchas personas ignoran por impaciencia o exceso de optimismo.

Qué es la regla del 3-6-12

La regla basa cada una de las cifras de su título en meses de ahorro, de tal manera que el primer objetivo es reunir el equivalente a tres meses de gastos básicos. Este fondo debe mantenerse en un lugar seguro, sin riesgo y sin tentaciones: una cuenta remunerada o un producto similar. Es, en palabras del empresario, la “reserva mínima vital” y debería conseguirse lo antes posible.

El segundo escalón amplía ese colchón hasta los seis meses, con el mismo planteamiento de seguridad y disponibilidad inmediata. Y el tercer y último hito es alcanzar los doce meses de gastos cubiertos: un año completo de tranquilidad financiera.

Solo cuando se alcanza este nivel, defiende Elías, tiene sentido hablar de inversión, rentabilidad o de asumir riesgos financieros. Y es que como subraya en su post, la prioridad no es hacerse rico rápidamente, sino protegerse frente a imprevistos y garantizar la estabilidad personal y familiar.

En un contexto de incertidumbre económica y donde los jóvenes han visto mermada su capacidad de ahorro los últimos años este mensaje es importante: no ser un "kamikaze" en lo financiero implica salvaguardar el colchón de supervivencia antes que arriesgarte a invertir, en definitiva, siempre poner la seguridad por delante de la ambición.