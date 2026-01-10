Juanma Lorente, abogado laboralista: "Toda empresa en este país está obligada a darte el material que necesites"

Usar el móvil personal para trabajar, llevar tu propio ordenador o incluso comprar tus herramientas de trabajo es una práctica más común de lo que debería. Sin embargo, la ley es clara y no deja lugar a dudas. Así lo explica Juanma Lorente, abogado laboralista con miles de seguidores en redes sociales, en uno de sus últimos vídeos: la empresa está obligada a proporcionarte todo el material necesario para tu trabajo.

“Si para trabajar te hacen falta botas de seguridad, la empresa te las tiene que dar. Si te hace falta un casco, también te lo tendrá que dar”, explica. Esta obligación no se limita solo a la seguridad, sino a cualquier recurso imprescindible para desempeñar el puesto. “Si eres fontanero y necesitas herramientas para trabajar, la empresa también te las debe suministrar”, añade.

El mismo criterio se aplica a los medios tecnológicos, cada vez más presentes en el día a día laboral. “Lo mismo pasa con los ordenadores. Si necesitas uno para trabajar, la empresa te lo deberá de poner”, señala Lorente. Y va más allá: “Si utilizas el móvil para trabajar, la empresa te deberá de suministrar un móvil de empresa”.

El abogado recuerda que todas las empresas están legalmente obligadas a proporcionar los EPIS (Equipos de Protección Individual), pero insiste en que la responsabilidad no acaba ahí. “Además de EPI, también están obligadas a darte todo el material que necesites”, subraya.

Por eso, advierte de que prácticas muy normalizadas no son legales. “Eso de utilizar tu móvil para trabajar, de utilizar tu ordenador, de utilizar tus herramientas, y que la empresa te diga que no te va a suministrar nada, no es legal”, afirma con rotundidad. La normativa es clara: “Tendrán que darte todo lo que necesites para tu día a día en el trabajo”.

El mensaje final es directo para los trabajadores que se encuentran en esta situación. “Esto debe quedar clarísimo. Si la empresa no lo está haciendo, que sepas que debes de reclamar”, concluye Lorente.