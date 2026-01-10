Miguel Benito, experto en derecho laboral, sobre hasta dónde llega la protección de las trabajadoras embarazadas frente a un despido

Las trabajadoras embarazadas cuentan con una de las mayores protecciones legales dentro del derecho laboral, pero esa protección no es absoluta ni siempre implica una indemnización extra. Así lo explica Miguel Benito, experto en derecho laboral y conocido en redes sociales como 'Empleado Informado', al analizar un caso que se repite con frecuencia en los tribunales.

“Las trabajadoras embarazadas gozan de una especial protección: esto es la nulidad objetiva de su despido”, señala. Este concepto implica que la empresa solo puede despedirlas si acredita de forma clara una causa legal. “¿Qué significa eso de nulidad objetiva? Que la empresa solo podrá despedirte por las causas legales que sea capaz de demostrar en un juicio”, explica.

En la práctica, esto coloca la carga de la prueba sobre la empresa. “Si te despide por un bajo rendimiento, lo deberá de demostrar. En caso de no ser así, el despido nunca se calificará como improcedente”, aclara. En estos casos, la consecuencia es directa: “Automáticamente se calificará como nulo y esa trabajadora podrá elegir reincorporarse si es lo que quiere”.

Sin embargo, Benito matiza un aspecto clave que suele generar confusión. A diferencia de otros despidos, donde es necesario probar una vulneración de derechos fundamentales, en el caso de las trabajadoras embarazadas la nulidad no exige demostrar discriminación. “En el resto de despidos, cuando se alega una nulidad, hay que probar una discriminación, pero en estos casos no”, apunta.

Eso no significa, sin embargo, que siempre exista derecho a una indemnización adicional. “Lo que se discute siempre es si automáticamente, cuando se gana el caso de una trabajadora embarazada, existe esta discriminación”, explica. Y la respuesta del Tribunal Supremo es clara: no siempre.

Según recuerda el experto, “si tú quieres la indemnización adicional que viene aparejada a un despido discriminatorio, tienes que ser capaz de probar que a esa trabajadora embarazada se le ha despedido por este motivo, aportando indicios”. Si no se demuestra esa motivación, el despido podrá ser declarado nulo, pero sin compensación extra. “No te van a dar esta discriminación ni esta indemnización adicional”, concluye.