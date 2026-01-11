Se le pasa el plazo para que su cliente cobre una indemnización y la Justicia le condena: ahora le deberá pagar él los 36.4000 euros perdidos
El condenado, que es graduado social, tuvo una conducta negligente y ahora tendrá que abonar una elevada cantidad de dinero
La negligencia en el trabajo se paga y, en este caso, muy bien: 36.4000 euros. Esta es la cantidad que deberá pagar un graduado social que con su pasividad impidió que su cliente, que había sido despedido de forma improcedente, cobrara este dinero.
La sentencia de un juzgado de primera instancia de Totana (Murcia) y que recoge EFE, detalla que la empresa había acordado pagarle al trabajador esta cantidad tras un acto de conciliación celebrado en un juzgado de lo social. El ahora condenado hizo que se pasara el plazo del que disponía para instar la ejecución del acuerdo de conciliación, por lo que el trabajador no pudo cobrar esa suma, ya que la empresa no estaba en concurso de acreedores ni carecía de recursos para pagarle lo que había comprometido.
El demandado admitió que había sido su culpa y reconoció al demandante que le debía 24.000 euros, que era la suma que este habría recibido del Fondo de Garantía Salarial, y dijo que se los pagaría por transferencia bancaria, pero no lo hizo.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia. El condenado fue declarado en rebeldía en este pleito civil al no personarse en las actuaciones.
- Indemnizan a una empresa de Elche víctima del «cártel de los camiones»
- El Alicante que ya no existe: los lugares míticos que desaparecieron del centro
- El Ayuntamiento de Alicante reconoce que la limpieza necesita un centenar de trabajadores más
- La funeraria El Fiambre, en el punto de mira de la Policía Local de Petrer
- Toni Cabot, sobre el cierre de FNAC Alicante: 'Será difícil pasar por la avenida de la Estación y no echar de menos ese entrañable rincón
- La biblioteca que rescata libros de la basura en Alicante, en pausa por falta de licencia
- El catedrático de la Universidad de Alicante Javier García, doctor honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
- El finestratense José Vicente Algado es el nuevo director de la banda sinfónica de la Sociedad Filarmónica Alteanense