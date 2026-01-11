Se le pasa el plazo para que su cliente cobre una indemnización y la Justicia le condena: ahora le deberá pagar él los 36.4000 euros perdidos

La negligencia en el trabajo se paga y, en este caso, muy bien: 36.4000 euros. Esta es la cantidad que deberá pagar un graduado social que con su pasividad impidió que su cliente, que había sido despedido de forma improcedente, cobrara este dinero.

La sentencia de un juzgado de primera instancia de Totana (Murcia) y que recoge EFE, detalla que la empresa había acordado pagarle al trabajador esta cantidad tras un acto de conciliación celebrado en un juzgado de lo social. El ahora condenado hizo que se pasara el plazo del que disponía para instar la ejecución del acuerdo de conciliación, por lo que el trabajador no pudo cobrar esa suma, ya que la empresa no estaba en concurso de acreedores ni carecía de recursos para pagarle lo que había comprometido.

El demandado admitió que había sido su culpa y reconoció al demandante que le debía 24.000 euros, que era la suma que este habría recibido del Fondo de Garantía Salarial, y dijo que se los pagaría por transferencia bancaria, pero no lo hizo.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia. El condenado fue declarado en rebeldía en este pleito civil al no personarse en las actuaciones.