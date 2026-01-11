David Jiménez, abogado: “El testamento no caduca, pero puede perder utilidad si tu vida cambia”

Muchos piensan que hacer un testamento es algo que se hace una vez en la vida y ya está. Pero aunque legalmente no tiene fecha de caducidad, los expertos recomiendan revisarlo cada vez que haya cambios importantes en la vida personal o familiar. El abogado David Jiménez aclara por qué y cuándo conviene actualizarlo.

Y es que hacer un testamento es uno de los actos legales más importantes en la vida de una persona. Según explica David Jiménez, abogado especializado en derecho sucesorio, “el testamento no caduca y puede servirte para toda la vida, pero conviene revisarlo cada vez que cambie tu circunstancia personal”.

Cambios como un divorcio, el nacimiento de un hijo, un nuevo matrimonio o incluso una mala relación con alguien que antes sí querías incluir, pueden hacer que el contenido del testamento deje de reflejar tus verdaderos deseos.

¿Qué ocurre si ya hice el testamento hace años?

Legalmente, un testamento no tiene fecha de caducidad. Tanto el testamento abierto (ante notario) como el testamento ológrafo (escrito a mano por el testador) son válidos indefinidamente, siempre que cumplan los requisitos legales.

Pero Jiménez advierte que “la utilidad que se le da a un testamento cambia con el tiempo. Lo que hoy tiene sentido, puede no tenerlo dentro de 10 años”. Además, si se quiere modificar solo una parte del testamento, por ejemplo, dejar más bienes a un hijo en concreto, no es necesario anular el anterior. Basta con hacer uno nuevo, que dejará sin efecto el anterior.

El testamento ológrafo, aunque menos común, tampoco caduca. Lo importante es que esté firmado y fechado de puño y letra por la persona que lo hace. Ahora bien, hay un detalle crucial: “Desde el fallecimiento, hay un plazo muy breve para que alguien lo lleve al notario y lo presente. Si nadie lo hace, puede quedar sin validez práctica”, señala el abogado.

Por eso, si se opta por esta forma de testamento, es fundamental que alguien cercano sepa de su existencia y ubicación.

¿Puedo recibir más herencia por cuidar a mis padres?, una experta resuleve la duda / Eva Abril

El consejo de los expertos es claro: cada vez que haya un cambio significativo en tu vida, te casas, te divorcias, nace un hijo, fallece un heredero o simplemente cambias de opinión sobre a quién dejar tus bienes, conviene revisar el testamento, aunque no siempre sea necesario modificarlo.