Ignacio de la Calzada, abogado laborista: “Muchos trabajadores no saben que pueden pedir la incapacidad permanente”

Dolores crónicos, secuelas tras un accidente o una enfermedad que no te permite seguir trabajando como antes. En España, muchas personas podrían tener derecho a una pensión por incapacidad permanente, pero no lo saben. El abogado experto en derecho laboral Ignacio de la Calzada explica qué se necesita para solicitarla y cómo saber si puedes optar a ella.

Qué es la incapacidad permanente

El concepto puede sonar técnico, pero afecta a miles de trabajadores cada año. Según explica Ignacio de la Calzada, abogado laboralista especializado en pensiones, “la incapacidad permanente es la situación en la que, tras recibir tratamiento médico, te quedan secuelas definitivas que reducen o anulan tu capacidad para trabajar”.

No se trata solo de estar completamente incapacitado. La ley reconoce varios grados de incapacidad en función de cómo esas secuelas afectan a tu empleo habitual o a cualquier tipo de trabajo. Por eso, muchas más personas podrían solicitar esta pensión de lo que se cree.

Requisitos para solicitar la incapacidad permanente

Para que la Seguridad Social conceda esta pensión, es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos:

Tener secuelas graves : anatómicas o funcionales, que sean previsiblemente definitivas.

: anatómicas o funcionales, que sean previsiblemente definitivas. Impacto laboral : esas secuelas deben reducir o impedir tu capacidad de trabajar.

: esas secuelas deben reducir o impedir tu capacidad de trabajar. Tratamiento previo : no puedes pedirla desde el primer día de baja; debe haber un historial médico previo.

: no puedes pedirla desde el primer día de baja; debe haber un historial médico previo. Estar afiliado a la Seguridad Social : en alta o situación asimilada al alta.

: en alta o situación asimilada al alta. Haber cotizado lo suficiente, salvo que la incapacidad provenga de un accidente (laboral o no) o de una enfermedad profesional.

PI STUDIO

De la Calzada insiste en un punto clave: “Cada caso se valora individualmente. No importa solo el diagnóstico médico, sino cómo ese problema afecta concretamente a tu capacidad laboral”.

Más de 900.000 personas ya reciben esta pensión

Según datos recientes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), más de 940.000 personas en España ya reciben una pensión por incapacidad permanente. Los casos más comunes son derivados de enfermedades musculares, problemas de espalda, trastornos mentales y enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, muchos trabajadores con problemas de salud no inician el proceso porque creen, erróneamente, que no cumplen los requisitos o que deben estar totalmente impedidos.