Miguel Benito, abogado, explica la "trampa" detrás del despido objetivo: "Algunas empresas lo utilizan para pagarte la mitad..."

El despido objetivo puede parecer, a primera vista, una fórmula legal y justa, pero no siempre se utiliza correctamente. Así lo explica Miguel Benito, abogado especializado en derecho laboral y conocido en redes como 'Empleado Informado', quien alerta de una práctica cada vez más habitual para reducir la indemnización que corresponde al trabajador.

“Cuidado con este truquito que usan algunas empresas para pagarte la mitad cuando te despiden”, advierte. El experto expone el caso real de un cliente al que intentaron recortar 12.000 euros mediante un supuesto despido objetivo. Según relata, el planteamiento suele ser siempre el mismo: “La empresa te sienta y te dice que desgraciadamente te tienen que despedir porque va mal, que tiene pérdidas, y que lo que te corresponde son 20 días por año trabajado”.

Este tipo de despido es legal, pero solo cuando las causas económicas son reales y pueden acreditarse en un juicio. “Es un argumento válido cuando existe una situación de pérdidas muy clara y que no haya sido buscada por la propia empresa”, explica Benito. El problema aparece cuando esa situación se maquilla para abaratar el coste del despido.

“Algunas empresas lo que hacen es maquillar esta situación para ahorrar en los despidos de los trabajadores”, denuncia el abogado. Por ese motivo, insiste en la importancia de no firmar ni aceptar la indemnización sin asesoramiento. “Es muy importante que reviséis con un profesional vuestro despido en este tipo de casos, porque hay empresas que tratan de aprovecharse de estas circunstancias”, señala.

Además, Benito desmonta la creencia de que reclamar sea complicado o lento. “La reclamación en este tipo de despidos es relativamente sencilla y rápida”, asegura. En el caso que expone, el trabajador había cobrado inicialmente 10.000 euros, pero tras la revisión legal se logró que la empresa abonara la cantidad correcta. “Conseguimos que le pagaran todo lo que le debían hasta completar los 22.000 euros, es decir, 12.000 euros más, en un plazo de dos semanas”.