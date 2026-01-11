Esta es la nueva subida del Ingreso Mínimo Vital para 2026: cuantías y beneficiarios

Este nuevo año comienza con una gran noticia para miles de familias en España: una subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según informa el Gobierno a través del Boletín Oficial del Estado, este IMV se ha incrementado un 11,4%, con el objetivo de salvaguardar el poder adquisitivo de los ciudadanos, así como limitar las cifras de pobreza y exclusión social.

Los principales beneficiados serán aquellos ciudadanos (o unidades familiares), cuyos ingresos sean insuficientes. Todos ellos recibirían una renta mínima, de carácter mensual, en función de la composición del hogar.

Requisitos básicos para acceder a las ayudas

A partir del mes de enero de 2026, el Ingreso Mínimo Vital sufrirá un aumento general del 11,4%. A pesar de existir diferentes tipos de cuantías, que varían según el número de miembros que componen el hogar y los ingresos previos, el incremento será común en todos los casos.

Los principales requisitos para solicitar esta ayuda serían: presentar la residencia legal y efectiva en España durante un año como mínimo; estar en situación de vulnerabilidad económica (los ingresos y patrimonio se encuentran por debajo del umbral fijado); tener entre 23 y 65 años (con excepciones para jóvenes extutelados y familias con menores).

En palabras de Elma Saiz , el Ministerio de Seguridad Social habría apostado por una mayor estabilidad para los beneficiarios de estas ayudas, con el objetivo de cubrir necesidades básicas como la vivienda o la alimentación.

Cómo solicitar el Ingreso Mínimo Vital

El pago del IMV se realizará en 12 pagos mensuales a través de transferencia bancaria, generalmente recibidos a principios de cada mes. En lo que se refiere a la solicitud de estas ayudas, el derecho al cobro solamente se aplicaría desde el mes siguiente a la fecha de presentación de dicha solicitud.

En este sentido, la Seguridad Social ofrece dos vías para solicitar el Ingreso Mínimo Vital: por un lado, de forma presencial, pidiendo cita previa en una oficina de la Seguridad Social; o también online, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social .

Los últimos datos oficiales acerca del IMV nos hablan de 2,4 millones de personas que se verían beneficiadas, distribuidas en aproximadamente 800.000 hogares a lo largo del país. En la mayoría de los casos, los titulares de la prestación serían mujeres, quien a su vez contarían con menores a su cargo.

Junto a ello, el Ejecutivo habría impulsado mejoras con respecto a los procedimientos administrativos. Las más significativas serían la simplificación de los formularios, el uso de datos fiscales más actualizados, así como la adaptación de la información a colectivos con dificultades de comprensión.