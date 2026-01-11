¿Puedes salir a fumar en el trabajo sin que te echen el puro? Un abogado laboralista lo aclara

¿Puede una empresa prohibir a sus trabajadores salir a fumar durante la jornada laboral? El abogado Juanma Lorente ha aclarado este tema que, tal y como explica, no tiene un "sí" rotundo ni un "no" absoluto.

Lorente parte de una pregunta planteada por uno de sus clientes para explicar que este asunto es más complejo de lo que parece: “¿Puede la empresa prohibirte salir a fumar? Pues sí y no” resume, antes de entrar en los matices legales que rodean esta práctica habitual en muchos centros de trabajo.

Limitar las salidas

El letrado explica que la empresa sí puede limitar las salidas de los fumadores si estas son constantes e interrumpen la jornada laboral. Para ello pone como ejemplo a una cajera en un centro comercial que se ausenta “cada 10, 15 o 20 minutos” para fumar un cigarrillo. En ese contexto, señala, se producirían colas y una alteración evidente del servicio: pues lo mismo ocurre, de una manera u otra, en el resto de trabajos.

Pero no todo es blanco y negro: la ley sí reconoce el descanso mínimo de 15 minutos cuando la jornada laboral es de seis horas ininterrumpidas. Durante este tiempo, aclara, el trabajador tiene derecho a "hacer lo que le dé la gana", ya sea comer un bocadillo, salir a tomar el aire o a fumar un cigarrillo. Es decir, durante ese descanso legal la empresa no te puede prohibir fumar, pero sí pueden echarte un puro si interrumpes tu jornada y tus tareas para dar unas caladas.

Así que, aunque siempre sea preferible no fumar y cuidar de tu salud, nada te impide hacerlo durante tu descanso si trabajas las horas mínimas.