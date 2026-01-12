Líos de herencias: ¿Qué ocurre si un familiar te deja una casa o un bien en el testamento que luego ya no está?

¿Qué pasa si un familiar te ha dejado un bien concreto en su testamento, pero en el momento de su muerte ese bien ya no le pertenece? Puede parecer un enredo pero ocurre, aunque las respuestas serán muy diferentes según el caso.

Para aclarar este tema, la abogada experta en familia y herencias Laura Lobo, expone la situación: “Imaginemos un supuesto. En un testamento le han dejado un bien concreto a una persona concreta, de tal forma que en el testamento pone: "Lego a fulanito de tal la casa sita en tal sitio’”. El problema surge cuando, al fallecer, esa casa ya no forma parte del patrimonio porque fue vendida antes.

Según afirma Lobo, existen dos supuestos diferentes para dar solución a este problema. El primero es cuando la venta del inmueble fue realizada directamente por el propio testador. En este caso, la consecuencia está clarísima: la disposición testamentaria no tiene efecto y directamente no se aplicará "de tal forma que la persona que iba a recibir esa casa no recibe nada", explica.

Un "pero" importante

Existe un segundo supuesto muy diferente y a tener en cuenta si te encuentras en la misma situación: Ocurre cuando la venta no la realiza el testador personalmente, sino un representante: “bien porque se haya nombrado un tutor a la persona fallecida porque en un momento de su vida necesita un complemento de su capacidad”. Aquí cambia la cosa por completo: En estos casos, “sí que puede ser posible que la persona que iba a recibir la casa tenga derecho a su compensación económica”. De hecho, “así lo ha reconocido el Tribunal Supremo”. En un caso similar, el alto tribunal dictó que quien iba a recibir el inmueble tenía derecho a cobrar “el valor de la venta, ya que no se podía entender que realmente el testador hubiera cambiado de opinión y no hubiera querido dejarle nada”.

Así que la conclusión es clara: si en el testamento han dejado algo que luego no está en la herencia, habrá que ver qué ha ocurrido con ese bien para poder reclamar o no su equivalente económico.