El SEPE busca pastores para trabajar en España: contrato indefinido y sueldo de más de 16.500 euros

Para los amantes de la naturaleza, el ritmo de vida tranquilo y alejado del bullicio de las ciudades, encontrar un trabajo relacionado con el medio ambiente puede ser todo un regalo. Una de las profesiones del mundo rural más populares y bañada por la tradición es la de pastor.

Esta figura sigue viva en los entornos rurales en los que estar en contacto con los animales es su principal función. Trabajar como pastor ofrece una calidad de vida importante, ya que estar en contacto con la naturaleza, al aire libre, y los animales reduce el estrés y elimina la rutina de un empleo de oficina.

Pastor es un empleo en el que predominan los valores de la sostenibilidad, bienestar y responsabilidad social y, aunque pueda parecer que no hay ofertas de trabajo en este sector sí que hay alguna.

Trabajar como pastor

En ‘Empléate’, el portal de trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), hay cuatro ofertas para trabajar de pastor en nuestro país.

La primera oferta es del LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació) en el que se busca una persona para funciones de pastoreo y de mantenimiento del espacio del trabajo en Loriguilla, a media hora de València. Se valorará la experiencia propia, pero si no se tienen se valorarán las ganas de aprender el oficio.

Ofrecen un contrato indefinido con periodo de prueba de dos semanas y jornada completa. También se indica que hay que llegar al puesto de trabajo con vehículo.

La segunda oferta es para trabajar en una empresa con sede en Medina del Campo (Valladolid). Se ofrece un contrato temporal de seis meses a jornada completa y con un salario de 1.200 euros.

La tercera oferta es para trabajar cuidando un rebaño de ovejas en Lleida (Cataluña). Se valorará que sea de guía, protección del rebaño, alimentación, reproducción y cuidado de los animales jóvenes. También se valora el conocimiento de las plantas, que sepa esquilar ovejas, montar un pastor eléctrico y tener conocimientos de electricidad, fontanería y trabajos agrícolas. Igualmente se requiere saber conducir el tractor con remolque y cisterna y el manejo de la pala y que hable castellano y árabe.

Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de 16.576 euros brutos al año.

La última oferta para trabajar de pastor es en Tauste (Zaragoza). Las funciones serán de guía, cría, ordeño, esquilado y cuidado del ganado. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y la oferta caduca este lunes, 12 de enero.