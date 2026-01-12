Este es el pequeño pueblo de Alicante en el que más ha subido el precio de la vivienda en 2025

El precio de la vivienda sigue subiendo en nuestro país. Según el último informe de Idealista sobre el precio del metro cuadrado de las viviendas en venta en España, éste se sitúa en 2.639 euros. En el mes de diciembre este valor aumentó un 1,3 % con respecto al mes pasado y un 16,2 % si tomamos como referencia el último año.

En la Comunidad Valenciana, el precio del metro cuadrado es más económico y la media es de 2.418 euros. Este dato es superior si escalamos el dato a la provincia de Alicante donde asciende a 2.703 euros. Un ascenso imparable en 2025 ya que el crecimiento anual provincial fue de 14,4 %.

La localidad con el precio del metro cuadrado más caro sigue siendo Moraira (4.454 euros), seguido de Xàbia (3.879 euros), Benissa (3.588 euros), Calp (3.481 euros), Altea (3.433 euros) y Pilar de la Horadada (3.388 euros).

Rafal, el pueblo donde más ha subido el precio de la vivienda en Alicante

Si analizamos los datos por incremento anual vemos que una localidad se dispara en este baremo: Rafal. Este municipio de la Vega Baja ha aumentado su precio en un 74,5 %, pasando de 683 euros en enero de 2025 a 1.154 en diciembre del mismo año.

La pequeña localidad tiene unos 4.800 habitantes y se encuentra entre Orihuela (a 15 minutos en coche), Callosa de Segura y Almoradí. Además, se encuentra a menos de media hora de la playa.

Rafal

Si realizas una búsqueda en Idealista de las viviendas que hay a la venta, verás que puedes comprar un piso antiguo para reformar, de 3 habitaciones y 120 metros cuadrados, por 67.000 euros.

Si buscas una vivienda a la que no le haga falta una gran reforma tienes pisos de dos habitaciones por menos de 80.000 euros y de tres habitaciones por 100.000. Incluso hay a la venta un ático de tres dormitorios por 120.000 euros un piso de cinco habitaciones por 130.000.

En Rafal también hay pisos de obra nueva de dos habitaciones y menos de 70 metros cuadrados que se venden por 79.000 euros.

Si tu presupuesto es mayor puedes comprar una finca urbana con una parcela de 2.360 metros cuadrados y una vivienda de 192 por 149.000 euros o un lote formado por siete pisos de entre 60 y 70 metros cuadrados por 221.700 euros.

La vivienda más cara a la venta en Rafal es un gran chalet con dos plantas y un sótano de 500 metros cuadrados y 1.800 de parcela vallada con jardín, piscina privada, terraza al aire libre y cubierta, cocina de verano, barbacoa, cochera y garaje. Esta gran finca tiene un precio de 697.999 euros.