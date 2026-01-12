Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuánto te queda por cotizar? Así puedes solicitar una simulación de tu jubilación paso a paso

Conocer con antelación cuánto podrías cobrar es una información clave para planificar tu futuro, sobre todo si te encuentras cerca de la edad de jubilación. Para hacer más fácil esta tarea, el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz Cuenca explica cómo solicitar el informativo de jubilación, un documento “no vinculante, pero muy fiable y muy completo”.

¿Qué es el informativo de jubilación?

Se trata de un informe elaborado a partir de tu vida laboral y tus bases de cotización. Mediante un simulador, la Seguridad Social proyecta “cuál sería el importe de nuestra pensión de jubilación”. Este informe incluye las cotizaciones de los últimos 25 años y te permite comparar distintos escenarios.

Cómo acceder a la simulación paso a paso

  1. Entra a la sede electrónica: Puedes entrar directamente en la sede electrónica de la Seguridad Social o, como recomienda Muñoz Cuenca, buscar en Google “tu Seguridad Social” y pinchar en la primera opción.
  2. Identifícate como interesado: El portal preguntará si accedes como interesado, apoderado o representante. Debes seleccionar “como interesado” directamente.
  3. Elige el método de identificación: Puedes usar certificado digital, clave permanente o vía SMS. Si optas por SMS, tendrás que introducir DNI, fecha de nacimiento y teléfono móvil. La cl@ve y el certificado funcionan como en el resto de trámites.
  4. Introduce el código: Recibirás un código de seguridad en tu móvil para completar el acceso.
  5. Simula tu jubilación: Una vez dentro, verás tu tiempo cotizado y el que te queda. Para conocer el importe estimado, pulsa “simular jubilación”.

En el informe podrás indicar cuándo te gustaría jubilarte y calcular, ya sea de forma anticipada u ordinaria, cómo se te queda la pensión. Además, también arroja información útil e interesante para todos los trabajadores que quieran comprobar, por ejemplo, cuántos días y años totales llevan cotizados a la Seguridad Social, aunque le quede mucho tiempo para jubilarse.

Problemas frecuentes y soluciones

Muñoz Cuenca también propone soluciones a problemas técnicos frecuentes, como por ejemplo:

  • No llega el SMS: Para recibirlo, la Seguridad Social debe tener tu móvil registrado. Si no es así deberás ponerte en contacto con la Seguridad Social para que ponga en tu base de datos tu teléfono móvil.
  • La simulación no se genera: En vidas laborales complejas (altas y bajas frecuentes, periodos superpuestos, tiempo parcial o fijos discontinuos), el sistema puede fallar y volverse un poco loco. En ese caso, se recomienda solicitar el informativo por escrito, presencial o telemáticamente. Entonces el Instituto Nacional de la Seguridad Social elaborará un informe manual, con una estimación máxima de tres meses, que enviará a tu domicilio.

