Cambian las reglas para los créditos personales al consumo: el Gobierno pondrá límites a los intereses

En los últimos años, los créditos personales se han convertido en una herramienta habitual para financiar compras, gastos imprevistos o proyectos familiares. Son préstamos de concesión relativamente sencilla que no exigen garantía hipotecaria y que, por ello, han ganado popularidad entre millones de hogares españoles. Sin embargo, su accesibilidad esconde un problema: los elevados tipos de interés que aplican muchas entidades.

Esta situación ha derivado en un fenómeno preocupante: créditos que nacieron como solución puntual, pero que terminan siendo una trampa financiera para los consumidores. Las elevadas tasas de interés, los costes ocultos y la falta de información clara han hecho que muchas personas vean cómo sus deudas se multiplican en pocos meses.

Anteproyecto de ley

Ante este escenario, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que pone coto a los intereses de los créditos al consumo, con el objetivo de frenar los abusos y garantizar una mayor transparencia. La futura norma regulará tanto los préstamos personales tradicionales como los microcréditos, los préstamos rápidos y las tarjetas revolving. Se trata de una reforma de amplio alcance que establece límites máximos a los intereses.

Límite a los intereses

Una de las medidas clave es el establecimiento de un tope general transitorio del 22% TAE, significativamente inferior a lo que se venía cobrando en muchos productos de alto coste. Este límite afectará también a una parte del stock de tarjetas revolving ya existentes. Además, la ley refuerza las obligaciones de información, impide la aprobación inmediata de créditos (con un plazo mínimo de 24 horas) y exige que solo las entidades supervisadas por el Banco de España puedan conceder préstamos al consumo. Se acabaron las apps o webs opacas operando sin control.

La nueva doctrina del Supremo permite declarar abusivas las tarjetas 'revolving'. / INFORMACIÓN

La nueva normativa establece dos regímenes diferenciados. El primero, de aplicación general, marcará límites trimestrales de intereses publicados por el Banco de España. Estos serán progresivos: cuanto mayor sea el importe solicitado, menor será el interés permitido. Mientras se aprueba el reglamento definitivo, se aplicará provisionalmente el tope del 22% TAE. El segundo régimen, más estricto, afecta a los productos de alto coste y los microcréditos: limitará el interés mensual al 4%, la comisión de apertura al 5% o 30 euros, e impondrá un mínimo de tres cuotas mensuales para devolver el dinero.

El uso de tarjetas 'revolving' ha crecido en los últimos años. / Shutterstock

Otra novedad importante es la prohibición de publicitar exclusivamente la inmediatez del crédito. La ley obligará a destacar los costes reales, el plazo de devolución y las consecuencias del impago. También se limitarán los gastos por amortización anticipada, fomentando así que el cliente pueda devolver el dinero antes sin sufrir penalizaciones abusivas.

Esta reforma se enmarca en el proceso de transposición de dos directivas europeas y podría entrar en vigor a lo largo de 2026, una vez supere la tramitación parlamentaria y la audiencia pública. No tendrá efectos retroactivos, por lo que solo afectará a los préstamos firmados tras la entrada en vigor. Aún así, el Ejecutivo cree que su impacto será inmediato en el mercado, al obligar a revisar prácticas y ofrecer mayor protección a los consumidores en un momento de recuperación de renta y crecimiento del crédito.