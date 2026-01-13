La estafa digital que puede dejarte sin trabajo y con una deuda con tu empresa: solo necesitan una llamada

Las estafas digitales no solo afectan al bolsillo, sino que también pueden dejarte sin empleo. Ya son muchos los expertos laboralistas y en nuevas tecnologías que alertan de esta estafa que, mediante un "sencillo" mecanismo, puede dejarte con un despido y una deuda importantes: ¿Te imaginas que estás en tu puesto de trabajo, te llama tu jefe y te pide hacer una transferencia a una cuenta concreta? Podría darse el caso si es que tu labor consiste precisamente en hacer transferencias o gestiones bancarias. No obstante, sin la seguridad y la preparación adecuadas, esta simple transacción puede convertirse en un dolor de cabeza de difícil solución.

Una voz clonada

A esto se enfrentó un trabajador que ha sido despedido sin indemnización y, además, condenado a pagar a la empresa la cantidad que transfirió a la cuenta de un estafador. ¿El motivo? Este trabajador había recibido formación expresa en la que le alertaban de posibles fraudes en las que, mediante Inteligencia Artificial, los estafadores clonan a voz de jefes y CEOs con el fin de hacerse pasar por ellos y obtener transferencias fácilmente.

El trabajador actúa como haría cualquier día: abre el banco, introduce los datos y hace la transferencia: en teoría, has cumplido con lo que decía tu jefe, pero no era él. Las consecuencias, en pleno auge de cursos y formaciones en IA, fueron graves para el empleado, que se ha visto con una mano delante y otra detrás por dejarse llevar por un timbre de voz "de autoridad" antes que por las instrucciones que había recibido en cuanto a la seguridad digital.

Fraudes e Inteligencia Artificial

El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, ha advertido en un comunicado del incremento de estafas que suplantan a la Administración, a entidades financieras y a empresas legítimas, apoyándose en Inteligencia Artificial y en técnicas avanzadas de falsificación y suplantación de identidad.

En este sentido, los gestores administrativos alertan de que se ha detectado la circulación de documentos falsos que simulan comunicaciones oficiales de la Seguridad Social. Uno de estos fraudes solicita información personal y bancaria bajo el pretexto de supuestos cambios normativos o incidencias técnicas.

Asimismo, Santiago ha subrayado que han recibido también información sobre llamadas en las que se clona la voz de directivos y se han suplantado números de teléfono mediante IA. "El ciudadano ve en la pantalla el número real de su banco, de su proveedor o de un organismo público. Confía. Y ahí es donde se produce el engaño", ha señalado.

El presidente de los gestores administrativos ha puesto el foco en los colectivos más vulnerables como las personas mayores que no están provistas de "herramientas reales" para verificar el fraude. Asimismo, ha reclamado mayor responsabilidad a las entidades financieras y tecnológicas, dado que "cuando un ciudadano compra en una web que parece seria y resulta ser fraudulenta, alguien ha fallado antes".

Santiago también ha insistido en que la solución no pasa únicamente por campañas de concienciación, sino que hay que "construir garantías, canales oficiales de verificación, atención presencial real y responsabilidades claras". Además, el presidente ha concluido que "la estafa perfecta ya no necesita mentir, solo necesita parecer oficial".

Sobre este caso en concreto, el abogado laboralista Juanma Lorente afirma que «Yo que tú me aseguraría bastante antes de hacerla, porque quedarte en el paro y encima deberle dinero a la empresa no es plato de buen gusto».