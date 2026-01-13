TikTok, WhatsApp e IA: así es la "estafa de la princesa Leonor" que te roba el dinero

Vivimos en una era donde la tecnología ha transformado la forma en que nos comunicamos, nos informamos e interactuamos. Las redes sociales han acortado distancias y han convertido en cotidianas realidades que hace apenas una década eran impensables. Sin embargo, esta evolución también ha traído consigo un terreno fértil para las estafas digitales, cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar. La aparición de la inteligencia artificial generativa ha multiplicado las posibilidades del engaño: voces clonadas, vídeos manipulados, rostros falsos y perfiles digitales que imitan a figuras públicas de manera casi perfecta.

En este contexto de alta vulnerabilidad, ha salido a la luz una nueva estafa que utiliza como cebo nada menos que a la princesa Leonor. Los ciberdelincuentes han creado un perfil falso en TikTok que suplanta la identidad de la heredera al trono de España, difundiendo vídeos generados por inteligencia artificial en los que simula hablar con sus seguidores.

La estafa

Esta estafa, desvelada por el inspector jefe de la Policía Nacional Serafín Giraldo en el programa Espejo Público, comienza con vídeos que parecen auténticos, en los que una falsa Leonor saluda: “Hola, buenos días. A ti que me estás viendo estos días”. También se incluyen frases llamativas como “Tengo muchísima ayuda” o “Resuelve tus dudas conmigo”, en un intento por generar confianza. El fraude se activa cuando el usuario interactúa con el perfil: tras enviar un mensaje, recibe respuesta inmediata. “¿Cuánto tiempo has sido mi fan?”, pregunta la impostora, iniciando una conversación que desemboca en un supuesto sorteo.

La Policía Nacional alerta de una nueva estafa con la imagen de la princesa Leonor / Europa Press

Una vez captada la atención del usuario, la falsa princesa pasa a pedir el número de WhatsApp, trasladando la conversación a una plataforma más directa. Allí, la estafa se intensifica. Se informa al usuario de que ha sido elegido para recibir una caja con 100.000 euros, un teléfono móvil nuevo y hasta una lavadora. La única condición es realizar un pago único de 100 euros en concepto de envío.

Comunicado de la Fundación Princesa de Asturias

La Fundación Princesa de Asturias ha reaccionado con un comunicado oficial en el que ha desmentido cualquier tipo de vínculo con estos perfiles fraudulentos y ha aclarado que no gestiona ayudas económicas, sorteos ni ninguna actividad monetaria dirigida a particulares. Subraya, además, que cualquier mensaje que afirme lo contrario carece de legitimidad. La Fundación recomienda denunciar este tipo de cuentas a las autoridades competentes y solo confiar en los canales oficiales de la Casa Real o de la propia Fundación.

The Guardian se hace eco de la estafa

La estafa ha trascendido fronteras y ha sido recogida por medios internacionales como The Guardian , que en un artículo firmado por el corresponsal Stephen Burgen subraya que las normas de TikTok prohíben explícitamente el uso de perfiles engañosos, aunque en la práctica, detectar y eliminar estos contenidos sigue siendo un reto técnico y legal.