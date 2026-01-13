El SEPE busca personal para trabajar en la hostelería en Irlanda: cocineros, camareros, recepcionistas, limpiadores y jardineros

¿Quiéres trabajar en Irlanda? Si el sector que te interesa es la hostelería esta oferta puede adaptarse a tus demandas. EURES España y EURES Irlanda, organizan un proceso de selección el 29 de enero en Sevilla.

EURES (EURopean Employment Services) es una red de cooperación para el empleo y para la libre circulación de trabajadores, proporcionando información y asesoramiento sobre ofertas y demandas de empleo. Así pues, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha compartido esta selección para trabajar fuera de nuestro país.

El proceso de selección correrá a cargo de cinco empresas de hostelería de Irlanda que buscan personal para múltiples puestos dentro de sus hoteles y contarán con el apoyo de EURES de ambos países durante la jornada de selección.

Estas empresas son:

Mount Juliet State, un resort de cinco estrellas. En Thomastown Co. Kilkenny

un resort de cinco estrellas. En Thomastown Co. Kilkenny Sheen Falls Lodge, finca rural de cinco estrellas. En Kenmare Co. Kerry

finca rural de cinco estrellas. En Kenmare Co. Kerry The Castle Hotel, hotel de cuatro estrellas. En Dublin.

hotel de cuatro estrellas. En Dublin. Fizgeralds Woodlands House Hotel & Spa, hotel de cuatro estrellas. En Adare, Co. Limerick.

hotel de cuatro estrellas. En Adare, Co. Limerick. Beacon Recruitment, una agencia de contratación en el sector hotelero de Irlanda. En diferentes localizaciones del país.

¿Qué puestos de trabajo se ofertan?

Las ocupaciones que se quieren cubrir son:

Asistentes de alimentación y bebidas.

Asistentes de alojamiento.

Recepcionistas.

Jardineros/as.

Chefs de rang (jefe de rango).

Camareros/as.

Chefs de partie (jefe de partida).

Porteros/as nocturnos.

Personal de limpieza.

Ayudantes de cocina.

Personal de sala.

Personal de bar.

Jefes de cocina.

Gerentes de turno/nocturnos.

En el formulario hay que consignar el código, la ocupación y la empresa a la que aspiras. Tienes toda la información en la seccion Empleo en Irlanda del SEPE.

Requisitos y condiciones de la oferta

Se buscan profesionales de la hostelería con, al menos un año de experiencia, y un con nivel de inglés medio (B1/B2) o superior para Front Office/Receptionist. Además hay que tener la nacionalidad de un país de la Unión Europea.

En lo que respecta a las condiciones laborales, se indica que dependerá del puesto al que se acceda, aunque señalan que el salario mínimo en Irlanda es de 14,15 euros la hora. Hay que recordar que en España el SMI es de 1.381,33 euros brutos con pagas prorrateadas, por lo que la hora se paga a 9,26 euros/hora.

La oferta del SEPE también indica que dependiendo del hotel se facilitará o proporcionará alojamiento.

Cómo participar en la jornada de selección para trabajar en Irlanda

Para poder participar en el proceso, hay que superar una preselección a la que te puedes apuntar a través de este formulario. El día del proceso de selección los candidatos deberán acudir a la entrevista con copias del currículum en inglés.

Si los aspirantes tienen que realizar un desplazamiento de más de 50 km para acudir a la entrevista, existen ayudas económicas que se pueden solicitar con la infomación que contrarás en este enlace.