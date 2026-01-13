¿Qué ha sido de Worldcoin, la criptomoneda que te pagaba por escanear tu iris?

En 2023 y 2024, Worldcoin —un proyecto de criptomoneda respaldado por Tools for Humanity y cofundado por Sam Altman (CEO de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT)— generó una enorme atención mundial por su revolucionario y polémico desembarco internacional: pagar tokens por escanear el iris de las personas con un dispositivo llamado Orb para verificar que eran seres humanos únicos y así crear una identidad digital universal (World ID).

De Worldcoin a World

El proyecto, originalmente conocido como Worldcoin, se rebautizó como "World" para enfatizar su ambición de convertirse en una red de identidad digital global, más allá de ser solo una criptomoneda.

Aunque su idea era ambiciosa, la expansión de World ha sido desigual. La red ha superado 100 millones de usos de World ID en diversas aplicaciones de terceros, lo que sugiere cierto nivel de adopción técnica del sistema de identidad digital. Por su lado, el token nativo, WLD, sigue siendo cotizado en los mercados de criptomonedas, si bien con un precio muy por debajo de sus máximos de 2024, reflejando incertidumbre entre inversores y usuarios.

Las dos esferas de Worldcoin que se habilitaron en 2024 en el Centro Comercial Plaza Mar 2 de Alicante / J. A. Giménez

Alcanzó un máximo histórico de más de 11 dólares en marzo de 2024, pero tras intensos problemas regulatorios y caídas de mercado, ha visto su valor disminuir drásticamente respecto a ese pico. En el momento de escribir estas líneas su precio es de 0,57 dólares y tiene una capitalización de mercado de más de 1.500 millones de dólares. En un año ha caído casi un 75 %.

El token, que se sigue distribuyendo de forma mensual y gratuita entre quienes se escanearon los ojos y tienen cuenta activa en su app, experimenta movimientos diarios moderados y volatilidad más bien baja últimamente, con especulación activa entre operadores.

La polémica por el escaneo de iris a cambio de tokens

Una imagen de las piezas del dispositivo que escanea los iris oculares / INFORMACIÓN

World sigue siendo un proyecto tecnológicamente innovador y discutido, con capacidad de influir en el futuro de la identidad digital global. Sin embargo, su adopción masiva no está asegurada debido a la tensión entre la idea pionera y las preocupaciones de privacidad. La presión regulatoria, especialmente en Europa y otras regiones con leyes de protección de datos estrictas, frena parte de sus operaciones.

El aspecto más polémico de World fue, desde el principio, su sistema de escaneo de iris a cambio de tokens, que levantó serias objeciones de las autoridades de protección de datos en todo el mundo:

España : La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) prohibió cautelarmente la práctica de escanear iris a cambio de criptomonedas y ordenó que se bloquearan todos los datos recopilados . En Alicante llegó a instalarse un stand con el Orb durante unas semanas en 2023.

: La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) prohibió cautelarmente la práctica de escanear iris a cambio de criptomonedas y ordenó que se . En Alicante llegó a instalarse un stand con el Orb durante unas semanas en 2023. Alemania / UE : La autoridad de protección de datos de Baviera exigió que se eliminen millones de registros de iris almacenados , al considerar que el proyecto violó estándares del RGPD sobre datos biométricos sensibles.

: La autoridad de protección de datos de Baviera exigió que , al considerar que el proyecto violó estándares del sobre datos biométricos sensibles. Kenia : Un tribunal ordenó la eliminación de todos los datos biométricos recogidos en el país, subrayando que el consentimiento obtenido era legalmente insuficiente.

: Un tribunal ordenó la en el país, subrayando que el consentimiento obtenido era legalmente insuficiente. Tailandia y otros países han investigado o incluso suspendido operaciones del proyecto por operar sin licencias claras o por riesgos en protección de datos.

Varias personas escaneando sus ojos para obtener tokens gratis de Worldcoin / INFORMACIÓN

World inició en España una batalla legal contra la prohibición, defendiendo su cumplimiento normativo. La legalidad de escanear el iris a cambio de criptomonedas sigue siendo cuestionada en muchos países, precisamente porque se trata de datos biométricos especialmente protegidos por las leyes de privacidad, y porque el uso de incentivos económicos para obtener consentimiento puede invalidarlo bajo normas como el RGPD europeo.

¿Qué le espera al proyecto?

World sigue activo como red de identidad digital y continúa buscando casos de uso para su World ID y su ecosistema, más allá del simple intercambio de iris por tokens. Su ambición es servir como herramienta para combatir fraudes online, verificar que los usuarios son humanos (no bots) y facilitar servicios financieros globales.

Sin embargo, la controversia regulatoria, las preocupaciones sobre privacidad y el retroceso en la cotización del token han alejado parcialmente el impacto mediático que el proyecto tuvo al principio y plantean serias dudas sobre su crecimiento futuro.