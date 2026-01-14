La advertencia del abogado Ignacio de la Calzada: "Si haces esto cuando te despiden puedes perder miles de euros"

El despido es uno de los momentos más duros con los que puede enfrentarse un trabajador. La sorpresa, el miedo a quedarse sin ingresos y la presión del propio instante hacen que muchas personas tomen decisiones rápidas, casi automáticas, sin pararse a pensar en sus consecuencias. En ese contexto de desconocimiento y tensión, es habitual aceptar documentos, acuerdos o explicaciones sin analizarlos con calma, lo que puede acabar perjudicando seriamente al trabajador más adelante, tanto en lo económico como en la posibilidad de defender sus derechos.

Dado que se trata de casos muy comunes, el abogado laboralista Ignacio de la Calzadalanza una seria advertencia y una serie de consejos para ayudar a los trabajadores en ese momento crucial. Y es que, según su experiencia profesional, ocho de cada diez trabajadores cometen errores graves en el momento del despido, fallos que pueden traducirse en la pérdida de miles de euros en indemnizaciones o incluso en la imposibilidad de reclamar. El problema, explica, no suele ser la falta de derechos, sino la forma en la que se gestionan los primeros minutos y días tras recibir la carta de despido. Nervios, prisas y desinformación juegan en contra del trabajador justo cuando más necesita actuar con calma y estrategia.

Firmar sin leer

Uno de los errores más frecuentes es firmar sin leer. En el momento del despido, muchas personas aceptan el documento casi de forma automática, sin revisar su contenido ni entender qué están firmando exactamente. El abogado insiste en que la firma no implica aceptar los hechos, sino simplemente acreditar que se ha recibido la comunicación. Por eso recomienda sentarse, leer con atención y, si no se está de acuerdo con lo que se expone, firmar añadiendo una coletilla o, como mínimo, siendo consciente de lo que contiene el escrito. Firmar a ciegas puede suponer renunciar a derechos sin saberlo.

Los errores que cometen los trabajadores cuando les despiden. / EP

No comprobar la fecha del despido

Relacionado con lo anterior aparece otro fallo muy habitual: no comprobar la fecha del despido. Puede parecer un detalle menor, pero es clave. El plazo para reclamar comienza a contar desde el día exacto en que se notifica el despido, no desde cuando el trabajador decide ocuparse del asunto. En algunos casos, la empresa consigna una fecha distinta a la real, lo que le permite ganar días y reduce el margen de actuación del empleado. Ignacio de la Calzada recomienda escribir de puño y letra la fecha real de notificación junto a la firma para evitar problemas posteriores y asegurar que los plazos juegan a favor del trabajador.

Reclamar fuera de plazo

El tercer gran error, y uno de los más costosos, es no reclamar dentro del plazo legal. Tras un despido, el trabajador dispone de 20 días hábiles para presentar una papeleta de conciliación, paso previo obligatorio antes de acudir a los tribunales. Estos días cuentan de lunes a viernes y no incluyen festivos ni fines de semana, pero aun así el margen es muy ajustado. Si el plazo se deja pasar, el derecho a reclamar se pierde por completo, independientemente de lo injusto que haya sido el despido. Según el abogado, este descuido es responsable de miles de reclamaciones que nunca llegan a tramitarse.

Aceptar acuerdos en caliente

Otro error muy común es aceptar acuerdos en caliente. El momento del despido suele ir acompañado de presión psicológica, miedo e incluso mensajes alarmistas por parte de la empresa. Muchos trabajadores, aún en estado de shock, aceptan indemnizaciones inferiores a las que les corresponden por temor a quedarse sin nada o a alargar el conflicto. Ignacio de la Calzada subraya que el enfado, la ansiedad o la inseguridad son malos consejeros y que casi siempre es preferible esperar, informarse y tomar decisiones en frío antes de firmar cualquier acuerdo económico.

Falta de pruebas

La falta de pruebas es otro de los grandes errores que se repite una y otra vez. Correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, nóminas, horarios, cuadrantes, comunicaciones internas o incluso testigos pueden ser fundamentales para impugnar un despido. El problema es que muchos trabajadores no recopilan esta documentación antes de que se produzca la ruptura laboral y, una vez fuera de la empresa, acceder a ella se vuelve mucho más complicado o directamente imposible. El abogado insiste en que reunir pruebas desde el primer momento puede marcar la diferencia entre ganar o perder un procedimiento.