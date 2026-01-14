El bitcoin vuelve a rugir: por qué ha subido y qué significa eso de que "se han borrado 600 millones"

El bitcoin ha vuelto a colocarse en el centro del mercado tras tocar un máximo de dos meses, con un salto intradía de hasta el 2,4% (96.348 dólares), mientras ether subía hasta un 5,1%. El movimiento no solo es llamativo por el precio: ha desencadenado un efecto dominó en derivados que ha terminado con unos 600 millones de dólares en posiciones cortas liquidadas en el conjunto del mercado cripto.

Traducido a lenguaje llano: muchos inversores habían apostado a que el precio bajaría. En cuestión de horas, el mercado les obligó a cerrar esas apuestas a pérdidas, lo que alimentó aún más la subida.

Qué ha pasado exactamente: "apuestas bajistas borradas" no es magia

Cuando se dice que se han "borrado" 600 millones en apuestas bajistas, normalmente se habla de posiciones cortas (shorts) liquidadas en mercados de derivados.

Ir "corto" significa apostar a que el precio caerá.

significa apostar a que el precio caerá. Si el precio sube en contra de esa apuesta, el operador puede perder tanto que el sistema cierra automáticamente la posición (liquidación).

(liquidación). Para cerrar un corto, hay que comprar el activo (o el contrato). Esa compra forzada añade presión alcista.

En las últimas 24 horas, según los datos citados por Bloomberg, se liquidaron unos 290 millones en cortos de bitcoin, y unos 600 millones en cortos en el conjunto de criptomonedas. A ese fenómeno se le llama short squeeze: una subida que se acelera porque los que apostaban a la baja se ven obligados a comprar para salir.

La clave del contexto: venía "apagado" y de repente se suma al rally

Una parte de la explicación está en el contraste. Bitcoin en las últimas semanas estaba moviéndose en un rango estrecho, sin seguir el ritmo de las subidas de otros activos de riesgo (bolsa) y de los metales preciosos.

Ahora, en enero, ha empezado a dar señales de ruptura. En mercados financieros, cuando un activo pasa tiempo "atrapado" y de pronto supera ciertos niveles, muchos operadores interpretan que puede estar empezando un tramo nuevo.

Por qué sube ahora: inflación, Reserva Federal y el "relato oro"

Inflación en EE UU por debajo de lo esperado. Un dato de inflación subyacente “más suave” suele favorecer a los activos de riesgo: alimenta la idea de que los tipos de interés podrían dejar de subir o incluso bajar antes. Eso, en general, suele dar oxígeno a mercados que dependen mucho del apetito por riesgo.

Un dato de inflación subyacente “más suave” suele favorecer a los activos de riesgo: alimenta la idea de que los tipos de interés podrían dejar de subir o incluso bajar antes. Eso, en general, suele dar oxígeno a mercados que dependen mucho del apetito por riesgo. Tensión política e institucional en torno a la Reserva Federal. Pesa el episodio de citaciones a la Fed por parte del Departamento de Justicia. Sin entrar en lecturas políticas, lo relevante para el mercado es el ruido alrededor de la credibilidad y la independencia del banco central, algo que algunos inversores conectan con la búsqueda de "activos refugio" o "activos duros".

Pesa el episodio de citaciones a la Fed por parte del Departamento de Justicia. Sin entrar en lecturas políticas, lo relevante para el mercado es el ruido alrededor de la del banco central, algo que algunos inversores conectan con la búsqueda de "activos refugio" o "activos duros". La narrativa del "alcance al oro". Un analista lo resume con una idea sencilla: si el oro lo está haciendo bien y el mercado busca cobertura frente a la incertidumbre, algunos inversores podrían aumentar su peso en bitcoin como alternativa, con el argumento de que todavía "no ha corrido" lo mismo que otros refugios.

Ojo: esto no convierte al bitcoin en oro ni lo hace automáticamente seguro. Es, sobre todo, una narrativa de mercado que gana fuerza cuando el precio acompaña.

ETFs de bitcoin: por qué importa que hayan entrado 754 millones en un día

Otro dato clave: los inversores habrían inyectado 754 millones de dólares en los 12 ETFs de bitcoin cotizados en EE UU en una sola sesión, la mayor entrada desde el 7 de octubre.

Para el lector no especializado, los ETFs importan por dos motivos:

Facilitan el acceso : permiten invertir en bitcoin desde un producto bursátil tradicional, sin gestionar wallets ni claves.

: permiten invertir en bitcoin desde un producto bursátil tradicional, sin gestionar wallets ni claves. Se usan como termómetro: entradas fuertes suelen interpretarse como "demanda real" (compras), y eso puede reforzar la idea de que el movimiento tiene apoyo más allá del trading especulativo.

Los niveles que mira el mercado: 95.000, 100.000 y la media de 200 días

En análisis técnico (otra jerga habitual), se comenta que mantener una ruptura sólida por encima de 95.000 dólares podría abrir el camino hacia 100.000 y, potencialmente, hacia la media móvil de 200 días, situada en 106.115 dólares.

¿Qué significa eso para el público general?

95.000 : un nivel "psicológico" y técnico que muchos usan como frontera entre rango y tendencia.

: un nivel "psicológico" y técnico que muchos usan como frontera entre rango y tendencia. 100.000 : un número redondo que suele concentrar atención mediática y órdenes.

: un número redondo que suele concentrar atención mediática y órdenes. Media móvil 200 días: una referencia popular para estimar la tendencia de fondo. No es una ley física, pero muchos operadores la miran, y eso a veces la convierte en una profecía autocumplida.

Entonces… ¿es el inicio de otro ciclo o solo un rebote?

A día de hoy, lo que se puede afirmar con la información disponible es esto:

La subida ha venido acompañada de liquidaciones masivas de cortos , lo que suele amplificar movimientos.

, lo que suele amplificar movimientos. Hay señales de más demanda a través de ETFs.

a través de ETFs. El mercado interpreta el contexto macro (inflación, incertidumbre, debate sobre la Fed y tensiones geopolíticas) como un viento de cola para bitcoin.

Lo que no se puede dar por hecho: que el precio vaya a seguir subiendo sin pausa. Los short squeezes pueden ser potentes, pero también pueden agotarse rápido si desaparece la presión compradora forzada.