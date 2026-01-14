La carta de la Seguridad Social que reciben los pensionistas en enero: cómo afecta a la pensión y por qué es importante revisarla

A lo largo del mes de enero, miles de pensionistas encontrarán en sus buzones una carta oficial remitida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se trata de una comunicación ya habitual que se envía cada año una vez conocido el dato definitivo del Índice de Precios al Consumo (IPC) y que tiene como finalidad informar sobre la actualización anual de las pensiones.

La revalorización de las pensiones para 2026 se ha fijado con carácter general en un incremento del 2,7 %, un porcentaje que afecta tanto a las pensiones contributivas como a las del Régimen de Clases Pasivas. Según ha explicado la ministra Elma Saiz, esta medida beneficiará a más de 9,4 millones de pensionistas.

¿Cuánto suben las pensiones?

En términos medios, el aumento supone alrededor de 500 euros más al año por persona. Para quienes perciben la pensión media de jubilación, el incremento anual se sitúa en torno a los 570 euros, una cantidad que se reparte en las 14 pagas habituales.

El gasto en pensiones marca un nuevo récord en 2025 al alcanzar los 189.598 millones / INFORMACIÓN

La carta de la Seguridad Social

La carta que envía la Seguridad Social tiene carácter informativo. En ella se explica el porcentaje de revalorización aplicado en 2026 y se recuerda que el sistema de pensiones está vinculado al IPC medio del ejercicio previo, calculado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. A diferencia de otras comunicaciones, este documento no siempre detalla el incremento individualizado de cada prestación, sino que informa de la subida general y del marco legal que la sustenta, evitando que los pensionistas tengan que realizar cálculos por su cuenta.

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros / Marta Fernández - Europa Press

No obstante, el texto también hace referencia a los incrementos reforzados que reciben las pensiones más bajas. Las pensiones mínimas y las no contributivas se actualizan por encima del IPC para reforzar la protección de los colectivos más vulnerables. En función de la situación familiar, estos aumentos pueden superar el 7 % y alcanzar hasta el 11,4 % en casos concretos, como las pensiones mínimas con cónyuge a cargo o las de viudedad con cargas familiares. En la misma línea, el Ingreso Mínimo Vital también experimenta una revalorización significativa, alineada con el objetivo de reducir la desigualdad.

Subida automática

Aunque la subida se aplica de forma automática, puede ocurrir que algún pensionista no vea reflejado el nuevo importe en su nómina. En esos casos, la Seguridad Social permite solicitar una revisión a través de su Sede Electrónica, en el apartado de solicitudes y comunicaciones, o de manera presencial en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, siempre con cita previa. Conviene recordar que muchas entidades bancarias adelantan el pago de las pensiones entre los días 22 y 26 de cada mes, por lo que el aumento suele percibirse antes de que termine enero.

Ojo con los fraudes

El envío masivo de estas cartas oficiales suele coincidir con intentos de fraude que suplantan la identidad de la Seguridad Social y solicitan datos personales o bancarios a cambio de supuestos incrementos adicionales. Estas comunicaciones falsas suelen contener errores de formato o de redacción y piden información sensible, algo que la Administración nunca hace por carta. Ante cualquier duda, lo más recomendable es no responder y contrastar siempre la información a través de los canales oficiales o en las oficinas correspondientes.