Deudas ocultas en una herencia: cómo detectarlas antes de aceptarla
La abogada experta en familia y herencias Laura Lobo explica el procedimiento para conocer el estado de los bienes y cuentas
No solo se heredan los bienes, también pueden heredarse las deudas, aunque algunos acepten la herencia rotundamente sin conocer el estado de la misma antes de dar este paso. Tal y como explica la abogada experta en herencias y familia Laura Lobo: si hay dudas sobre si la persona fallecía podía tener deudas, "es importante investigarlo antes de aceptar o renunciar a la herencia, puesto que luego ya no hay vuelta atrás". Hasta aquí bien, pero, ¿cómo saberlo?
Investigación
La única forma de saber si el fallecido nos deja o no una carga es investigando. Para ello, Lobo recomienda acudir al Registro de la Propiedad y solicitar notas simples de todos los inmuebles: allí aparecerán las hipotecas y otras cargas que estos tuvieran. Otra posibilidad para esclarecer el estado de la herencia es dirigirse al ayuntamiento para pedir certificaciones sobre el pago del IBI u otras tasas.
Dónde pueden aparecer las deudas
Además de las hipotecas pueden existir otras deudas, como los pagos de la comunidad, por ejemplo. En cuanto a estas últimas, conviene dirigirse al administrador de fincas para esclarecer si las cuentas están limpias. Además, también se puede acudir a la Seguridad Social o Hacienda Pública para comprobar si existe alguna cuenta pendiente. En el caso de bienes como un coche comprado a plazos, explica que «esa deuda aparecerá en el registro de bienes muebles».
Por último, la letrada insiste en la importancia de acudir también a las entidades financieras, "a todos los bancos donde tuviera cuenta, para solicitar un certificado de si tuviera alguna deuda o pago aplazado".
En definitiva: antes de aceptar la herencia, es mejor echar tiempo y constatar bien cada posible carga para no llevarse sustos. Después, no hay vuelta atrás.
Suscríbete para seguir leyendo
- Zara pone cifras a su futuro edificio en Maisonnave: 3,1 millones de inversión y 18 meses de obras
- Condenada la exalcaldesa Mónica Lorente y tres exconcejales por el contrato de las basuras de Orihuela
- PP y Vox rescatan en Elche la ordenanza para proteger ejes comerciales tras dispararse el cambio de local a vivienda
- Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
- Con la miel en los labios: el aeropuerto Alicante-Elche rozó los 20 millones de pasajeros en 2025
- ¿Elche o Londres? La niebla cubre parte del término municipal y se extiende por puntos de Santa Pola y la Vega Baja
- El Tribunal Constitucional tumba el recurso de Benidorm para evitar pagar 350 millones de euros por el suelo en Serra Gelada
- Detenido un mando de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos