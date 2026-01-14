“Mucho ojo con el impuesto oculto al donar a tus hijos”: la advertencia del abogado David Jiménez que puede ahorrarte mucho dinero

Las donaciones entre padres e hijos son un gesto habitual en muchas familias, ya sea por motivos de ayuda económica, anticipación de la herencia o cualquier otro. Este tipo de transmisiones pueden incluir desde dinero hasta acciones o bienes inmuebles, y suelen realizarse con la mejor de las intenciones. Sin embargo, aunque parezca un trámite sencillo y familiar, las implicaciones fiscales de una donación pueden ser muy complejas y generar costes inesperados si no se planifican bien.

En este contexto, los inmuebles son uno de los principales activos que se donan dentro del núcleo familiar. Por su alto valor, son también los que generan más carga tributaria, especialmente en forma de Impuesto de Sucesiones y Donaciones, plusvalías municipales y otras figuras impositivas que varían según la comunidad autónoma. Sin embargo, más allá de estos impuestos conocidos, existe una obligación fiscal menos visible pero con gran impacto: la tributación en el IRPF del donante, un punto que muchos pasan por alto hasta que es demasiado tarde.

El impuesto "oculto"

El abogado David Jiménez lanza una seria advertencia sobre este tema, que define como un “impuesto oculto” al hacer donaciones de inmuebles a hijos. Esto significa que, aunque quien recibe la donación sea el hijo, el padre o la madre que dona un inmueble puede verse obligado a tributar en el IRPF por la ganancia patrimonial que esa transmisión genera. A diferencia del dinero, donde no hay plusvalía ni ganancia por transferencia, los inmuebles sí generan, en muchos casos, una diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión, y Hacienda exige que esa diferencia se declare como renta.

Según Jiménez, el problema radica en que la mayoría de personas no es consciente de esta obligación fiscal adicional, especialmente porque en la mente colectiva la donación se asocia al beneficiario, no al donante. “Puedes ser muy generoso con tus hijos, pero tributas tú en renta como ganancia patrimonial”, advierte. En otras palabras, quien dona un piso comprado hace 30 años por un precio bajo y ahora lo cede a su hijo, puede encontrarse con que debe pagar un porcentaje importante sobre esa revalorización. Esto puede suponer miles de euros si no se ha planificado correctamente.

El impuesto "oculto" al donar a tus hijos. / IMAGEN GENERADA POR IA

No siempre se tributa

No siempre se tributa, matiza el experto. Hay algunas excepciones, como cuando el inmueble donado no ha generado ganancia patrimonial o si se aplica algún tipo de exención fiscal. También puede haber diferencias importantes dependiendo de la comunidad autónoma, ya que cada una tiene bonificaciones y condiciones específicas en materia de donaciones y sucesiones. Aun así, la regla general es que la donación de un inmueble genera una obligación de declarar esa ganancia en el IRPF del año en que se realiza la operación.

El riesgo de no declarar correctamente esta ganancia es doble: económico y legal. Si Hacienda detecta que no se ha incluido esta transmisión patrimonial en la declaración, puede imponer sanciones, recargos o intereses de demora, que complican aún más la situación del donante. Por eso, el abogado David Jiménez insiste en que “hay que estar muy atento cuando vas a hacer donaciones, porque la puedes liar bien”. Su consejo principal es claro: antes de firmar una donación, consulta con un experto fiscal o un abogado especializado en derecho tributario.