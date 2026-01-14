José Elías, empresario millonario: "Me da rabia que me definan por mi dinero"

José Elías, empresario catalán con una conocida trayectoria en el mundo de la energía y la inversión, ha vuelto a generar debate en redes sociales tras publicar un hilo en X en el que reflexiona sobre su imagen pública. En los últimos años, su figura se ha convertido en un habitual foco de discusión en internet, donde mezcla contenidos empresariales, mensajes motivacionales y opiniones personales. Sus publicaciones no suelen dejar indiferente a nadie: para algunos, es un ejemplo de superación y visión empresarial; para otros, un símbolo de desconexión con la realidad social. Lo cierto es que cada vez que escribe, abre un debate.

En su publicación más reciente, el empresario lanza una queja clara: “Me da rabia que me definan por mi dinero”, una frase que resume el hilo donde intenta separar su identidad personal del hecho de haber alcanzado una fortuna considerable.

Millonario atípico

En su relato, explica que durante una ponencia utilizó, casi sin darse cuenta, la expresión “millonario atípico”, algo que le hizo reflexionar cuando un joven del público se lo hizo notar. Asegura que no recuerda haberlo dicho, pero al comprobar que sí, sintió incomodidad. “Me dio rabia porque realmente me da bastante pereza definirme así”, escribe. Para Elías, el dinero no debería ser el rasgo principal por el que se mide a una persona.

José Elías, presidente y máximo accionista de Audax Renovables. / Audax

A lo largo del hilo, defiende que tener dinero no cambia quién eres realmente, y que lo importante sigue siendo la esencia personal. “Da igual si tienes un euro, diez mil o diez millones en la cuenta”, afirma. En su opinión, lo que el dinero sí proporciona es una capacidad amplificadora: actúa como un altavoz que permite potenciar lo que uno ya es. Si una persona es generosa, el dinero le permite hacer más bien; si es arrogante o insensible, esa actitud se multiplica. Esta visión, según Elías, no siempre es comprendida por quienes critican a los empresarios o personas con patrimonio elevado.

José Elías y su última y polémica declaración en X. / INFORMACIÓN

"No todos somos iguales"

También lanza un mensaje hacia la tendencia de meter a todos “los ricos” en el mismo saco. “No somos todos iguales. Ni mejores ni peores que nadie. Solo personas con un altavoz más grande para amplificar lo que ya somos”, concluye. Con estas palabras, pretende desmarcarse de una narrativa que considera reduccionista y que le molesta especialmente: la idea de que el dinero te define por completo.

Reacciones en redes sociales

La publicación no tardó en encender el debate. Entre los comentarios más críticos, algunos usuarios señalaron que, precisamente, Elías suele referirse a su fortuna con frecuencia y que ha construido parte de su presencia pública en torno a su éxito económico. “Te presentas constantemente como millonario”, le responde un usuario. Otros lo acusan de utilizar su posición para vender servicios o coachings, mientras finge una humildad que, según ellos, no practica.

En contraste, también hubo mensajes de apoyo. Uno de los comentarios más empáticos señalaba: “Nunca le he visto presumir ni definirse por lo que tiene. Siempre como una persona normal”.