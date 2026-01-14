El SEPE busca a 200 personas trabajar en Irlanda en un sector líder: contrato indefinido y sueldos de más de 2.200 euros

Si estás dispuesto a trabajar fuera de España, esta noticia te interesa. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través de EURES España e Irlanda, organizan un proceso de selección para cubrir casi 200 vacantes para trabajar en el sector cárnico irlandés.

La empresa Dawn Meats en Irlanda ofrece 188 puestos de trabajo repartidos entre 38 vacantes para General Operatives y 150 para Experienced Meat Processor Operatives, repartidos por distintas plantas.

Las entrevistas se realizarán en Sevilla el próximo 29 de enero y las inscripciones se cierran el 15 de enero en la sede del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla. Para participar, los interesados deben registrarse antes del 15 de enero a través de este formulario de contacto.

Se ofrece además ayuda en la búsqueda de alojamiento, en parte del coste del vuelo, formación en el puesto y posibilidad de promoción. Además, existen ayudas EURES para asistir a la entrevista así como para el traslado al país de destino en caso de ser seleccionado.

El sector cárnico en Irlanda es líder en carne de vacuno / David Castro

Características de los puestos de trabajo

Los puestos de General Operatives (38) están orientados a tareas básicas en la línea de producción cárnica, mientras que los de Experienced Meat Processor Operatives (150) están dirigidos a perfiles con experiencia en el sector.

En el caso de Generali Operatives, la empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa (39 horas semanales) y con turnos de mañana o tarde que se rotan cada dos semanas.

El salario es de 14,15 euros la hora, lo que supone unos 2.260 euros mensuales para operarios generales. Además, existe la posibilidad de realizar horas extra si la demanda lo requiere, y se indica que, en este caso, el salario por hora es mayor. Se valorará un nivel mínimo de inglés (A2 y B1-B2 respectivamente), aunque se indica que es deseable un A2 de inglés para poder realizar la entrevista.

En el caso de los puestos para Experienced Meat Processor Operatives se exige un nivel mínimo de inglés de B1-B2 y se requiere un año de experiencia en puestos similares.

Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa (39 horas semanales de lunes a viernes), un salario de 30.000 euros anuales, la cantina está subvencionada y hay descuentos en la fábrica y en comercios locales.