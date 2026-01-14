Este es el barrio de Alicante donde más ha subido el precio de la vivienda pero puedes comprar pisos por menos de 130.000 euros

La evolución del precio de la vivienda en nuestro país sigue al alza. Según el informe del mes de diciembre de 2025 de Idealista, en el que se analiza el precio de metro cuadrado, en este momento la media es de 2.639 euros. Esto supone un incremento del 1,3 % con respecto al mes anterior y un 16,2 % si tenemos en cuenta el último año.

En la provincia de Alicante el precio es algo superior ya que se sitúa en 2.703 euros el metro cuadrado, siguiendo también un incremento paulatino durante todo el año. Precisamente el acumulado anual es de + 14,4 %.

Dentro de la provincia de Alicante, podemos extraer un listado de las que tienen el precio del metro cuadrado más elevado y las que menos. Las cinco localidades con el metro cuadrado más alto son:

Moraira : 4.454 euros

: 4.454 euros Xàbia : 3.879 euros

: 3.879 euros Benissa : 3.588 euros

: 3.588 euros Calp : 3.481 euros

: 3.481 euros Altea: 3.433 euros

Mientras que los que tienen el precio más bajo son:

Villena : 676 euros

: 676 euros Redován : 773 euros

: 773 euros Monóvar : 779 euros

: 779 euros Benejúzar : 805 euros

: 805 euros Banyeres: 849 euros

Precio en los pisos en la ciudad de Alicante

Si analizamos el precio, en concreto, de los pisos en la ciudad de Alicante, el informe de Idealista indica que la media está en 2.508 euros. Pese a que no hay un cambio con respecto a noviembre de 2025 en el cómputo anual el incremento lo sitúa en un 10,7 %.

El portal inmobiliario también ofrece información por barrios o zonas. Las más caras son Playa de San Juan - El Cabo (3.585 euros), Centro (3.375 euros), San Blas - Pau (2.556 euros) y Parque Avenidas - Vistahermosa (2.534 euros). Por contra, los más económicos son Virgen del Remedio - Juan XXIII (1.220 euros), Los Ángeles - Tómbola - San Nicolás (1.728 euros), Campoamor - Carolinas - Altozano (1.938 euros) y Villafranqueza - Santa Faz - Monegre (2.052 euros).

Comprar un piso en Villafranqueza - Santa Faz de Alicante

Es precisamente esta última zona en la que se ha experimentado un incremento del precio más significativo en el último año (+ 27,8 %). En enero de 2025 el precio del metro cuadrado se situaba en 1.575 euros mientras que ha terminado el año 500 euros más caro.

En el portal Idealista si realizamos una búsqueda en esta zona vemos que hay pisos a la venta en la zona de Villafranqueza por menos de 130.000 euros. Por ejemplo, hay un piso de tres habitaciones, 76 metros cuadrados y bien conectado con la ciudad por 117.000 euros. Además, por 120.000 también tienes uno mucho más grande, con 107 metros cuadrados, que está alquilado y ha bajado su precio.

Por último hay un bajo tríplex reformado con tres plantas, dos habitaciones y un cuarto de baño por 127.200 euros.