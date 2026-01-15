Bitcoin aguanta y las altcoins rebotan: qué está moviendo hoy al mercado cripto

El mercado global de criptomonedas ha mostrado ligera recuperación, con la capitalización total acercándose a los 3,36 billones de dólares y un aumento del sentimiento de mercado desde niveles de miedo a codicia. En ese contexto, algunas monedas como Dash e Internet Computer han liderado las ganancias, mientras que otras como Pepe o Story han registrado pérdidas.

Regulación en Estados Unidos: frenazo al proyecto de ley cripto

Uno de los temas más relevantes en el plano regulatorio es el retraso en la discusión de un proyecto de ley clave para regular el mercado cripto en Estados Unidos. El Comité Bancario del Senado aplazó su revisión de este borrador después de que el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, anunciara que retiraba su apoyo a la versión actual del texto por preocupaciones sobre cómo limita, entre otras cosas, las recompensas de stablecoins.

Este retraso ha afectado las expectativas del sector sobre una ley que podría dar mayor claridad legal al tratamiento de tokens, definir si son valores o mercancías, y determinar qué agencias regulan qué segmentos del mercado.

Rally cripto influido por expectativas regulatorias

A pesar de la incertidumbre normativa, Bitcoin ha rebotado por encima de los 97.000 dólares recientemente, acompañado de subidas en otras criptomonedas como Ethereum y XRP. Este movimiento se ha vinculado a las expectativas de que el Senado revise el llamado Digital Asset Market Clarity Act, un proyecto de ley que varios actores consideran crucial para el futuro de la industria.

Es importante notar que, aunque el precio de Bitcoin ha recuperado niveles clave, todavía se mantiene por debajo de máximos de 2025.

Evolución precio Bitcoin

Acciones y mercado cripto: repercusiones de la política

La retirada de apoyo de Coinbase al proyecto de ley también incidió en sus acciones, que cayeron alrededor de un 1,4 % en la preapertura del mercado tras el anuncio del CEO. Esta reacción refleja cómo los movimientos regulatorios siguen teniendo impacto directo en las compañías y activos vinculados al ecosistema cripto.

Europa mira hacia la expansión cripto

En el plano internacional, Bitpanda, una de las principales plataformas de cripto en Europa con sede en Viena, está valorando una salida a Bolsa en Fráncfort en 2026. Esta posible operación, liderada por grandes bancos como Goldman Sachs y Deutsche Bank, podría situar su valoración entre 4.000 y 5.000 millones de euros, lo que la convertiría en una de las primeras grandes empresas cripto europeas en cotizar.

Debate abierto: stablecoins y bancos

Un punto de conflicto persistente entre la industria cripto y el sector bancario es el de las recompensas de stablecoins —tokens que ofrecen rendimientos superiores a los depósitos bancarios tradicionales—. Los bancos argumentan que estos incentivos actúan como depósitos de alta rentabilidad sin la misma regulación, generando debate sobre cómo deben tratarse dentro del sistema financiero.

Este choque de intereses ha influido directamente en el estancamiento del proyecto de ley regulatoria en el Senado.

Panorama global: regulaciones y política cripto

Además de los movimientos en Estados Unidos, hay desarrollos legales y judiciales en otros países que están marcando el ritmo del criptoespacio en los últimos días. Por ejemplo, cambios en políticas de confiscación de activos digitales en Corea del Sur y la promoción de activos digitales en Japón reflejan cómo la regulación global continúa evolucionando, aunque con enfoques muy diferentes.