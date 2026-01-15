José Ramón López, asesor fiscal, advierte a los trabajadores sobre el modelo 145: “Hay dinero en juego”
El experto, autor de Tu Blog Fiscal, explica por qué este documento puede evitar sustos de miles de euros en la declaración de la Renta
Cada año, miles de trabajadores se llevan un susto en la declaración de la Renta: el resultado sale a pagar 1.000, 2.000 o incluso 3.000 euros. En muchos casos no es porque hayan ganado más, sino por algo mucho más simple: la empresa les ha retenido menos IRPF del que correspondía.
Y aquí entra en juego un documento clave del que habla el fiscalista José Ramón López Martínez, autor de Tu Blog Fiscal, en uno de sus últimos vídeos de TikTok: el modelo 145.
Qué es el modelo 145 y por qué es tan importante
El modelo 145 es el formulario con el que el trabajador informa a la empresa de su situación personal y familiar (estado civil, hijos, discapacidad, pensiones, etc.) para que pueda calcular correctamente el porcentaje de IRPF que debe aplicar en la nómina.
Como explica José Ramón López: “Este modelo sirve para que la empresa te aplique el IRPF que te corresponde en base a tu sueldo y a tu situación personal y familiar”. Es decir, no decide cuánto pagas en impuestos, pero sí cuánto te van adelantando cada mes.
El problema: cuando la empresa retiene de menos
Si la empresa aplica un tipo de IRPF inferior al que te corresponde, el efecto es claro: durante el año pagas menos, pero cuando llega la declaración de la Renta, Hacienda ajusta cuentas. El resultado es una Renta que sale a pagar una cantidad elevada. Hasta aquí, nada nuevo. Pero lo interesante viene después.
Lo que muchos trabajadores no saben: no siempre pagas tú el error
Según explica José Ramón López, y tal como recoge la Ley del IRPF, existe un supuesto muy concreto en el que el trabajador no tiene que asumir el error: “Si tu empresa te ha retenido de menos y la culpa es de la empresa, en la declaración podrás aplicarte la retención que realmente te deberían haber hecho”.
La normativa establece que cuando la retención no se practicó o fue inferior por causa imputable exclusivamente al retenedor (la empresa), el trabajador puede deducirse en su declaración la cantidad que debió ser retenida.
En la práctica, esto puede suponer pasar de pagar 2.000 o 3.000 euros a pagar una cantidad mucho menor… o incluso nada.
Entonces, ¿quién paga la diferencia?
Como resume el propio José Ramón López en el vídeo: “Ese IRPF que tú no pagas en tu declaración lo va a pagar la empresa”. Eso sí, hay una condición fundamental: demostrar que tú hiciste bien tu parte.
Aquí está la clave: el modelo 145 como prueba
El modelo 145 no solo sirve para calcular la retención. También es la prueba de que informaste correctamente a la empresa.Si tú entregaste el modelo 145 correctamente cumplimentado y, aun así, la empresa aplicó mal el IRPF, la responsabilidad recae en ella.
Por eso insiste el experto fiscal: “Si tú cada principio de año entregas este modelo y, a pesar de ello, la empresa te retiene mal, está clarísimo que la culpa va a ser de la empresa”.
¿Hay que rellenarlo todos los años?
La normativa obliga a comunicar los datos personales y familiares y a informar de cualquier cambio. No siempre es obligatorio repetirlo si no ha variado nada, pero reenviarlo cada inicio de año es una forma sencilla de dejar constancia y evitar problemas futuros.
En palabras claras: es una red de seguridad fiscal.
Qué deberías hacer para protegerte
- Entregar el modelo 145 al incorporarte a una empresa y cada vez que cambie tu situación.
- Guardar una copia firmada, sellada o enviada por email.
- Revisar el certificado de retenciones antes de hacer la Renta.
- No asumir automáticamente que “si sale a pagar, es culpa mía”.
Un detalle que puede suponer miles de euros
El modelo 145 es uno de esos documentos que pasan desapercibidos… hasta que llega la declaración de la Renta.
Como recuerda José Ramón López, hay dinero en juego, y en algunos casos no poco. Rellenarlo bien, entregarlo y conservar prueba puede ser la diferencia entre pagar un error ajeno o no hacerlo.
