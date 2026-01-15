Nueva deducción de 340 euros en el IRPF para sueldos bajos: cómo funciona y a quién beneficia

Cada inicio de año llega cargado de novedades en materia fiscal. Las reformas tributarias suelen concentrarse en los primeros meses del ejercicio, coincidiendo con la entrada en vigor de nuevas leyes presupuestarias. Además de la tradicional revalorización de pensionesy los ajustes en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el calendario fiscal de 2026 incorpora una serie de deducciones y bonificaciones destinadas a aliviar la carga de determinados colectivos.

Deducciones

Entre estas medidas, destacan las deducciones por inversiones verdes (como la mejora de la eficiencia energética en los hogares o la compra de vehículos eléctricos), así como incentivos para familias con hijos o trabajadores en situación de vulnerabilidad económica. Precisamente, en este último grupo se enmarca una de las reformas más relevantes que Hacienda aplicará en la próxima campaña del IRPF: una deducción específica de hasta 340 euros dirigida a empleados con sueldos bajos, especialmente aquellos cuya renta se sitúa en torno al SMI.

Descuento directo en la declaración de la renta

Aunque técnicamente se define como una deducción, en la práctica se comporta como un descuento directo sobre el resultado final de la declaración. Es decir, no reduce la base imponible ni afecta al cálculo previo del impuesto, sino que se resta del importe a pagar o se suma a la devolución, en caso de que las retenciones hayan sido superiores al impuesto devengado.

rReunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) presidido por la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / José Luis Roca / EPC

340 euros

La cuantía máxima que se puede deducir asciende a 340 euros y beneficiará en su totalidad a los contribuyentes cuyos ingresos anuales brutos se sitúen en torno al SMI. A partir de ese umbral, la deducción se irá reduciendo progresivamente: por cada euro adicional que se perciba por encima de ese límite, la bonificación disminuirá en 0,20 euros, hasta desaparecer por completo en los 18.276 euros brutos anuales.

Cómo acceder a la deducción

Para acceder a esta deducción no será necesario realizar trámites adicionales. Hacienda incorporará automáticamente el importe correspondiente en el borrador de la declaración de la Renta. El único requisito es que la mayor parte de los ingresos del contribuyente procedan del trabajo por cuenta ajena, y que no se perciban otras rentas significativas.