Ojo con las cartas falsas de la Seguridad Social: son una estafa para robar dinero a los pensionistas

A comienzos de enero, miles de pensionistas reciben en sus domicilios una carta de la Seguridad Social. Es una comunicación habitual que se repite cada año y que sirve para informar de la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Este año, además, la carta llega con buenas noticias para la mayoría. La revalorización de las pensiones para 2026 se ha fijado con carácter general en un 2,7 %, una subida que beneficia a más de 9,4 millones de pensionistas, según ha explicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos medios, el incremento supone unos 500 euros más al año, y en el caso de la pensión media de jubilación, alrededor de 570 euros anuales repartidos en las 14 pagas habituales.

Suplantación de identidad

Sin embargo, este envío masivo de cartas oficiales también está siendo aprovechado por los delincuentes para timar a muchas personas. Y es que, coincidiendo con la llegada de estas notificaciones legítimas, se ha detectado el envío de cartas falsas que suplantan la identidad de la Seguridad Social. El objetivo es claro: engañar a pensionistas y jubilados para que faciliten datos personales y bancarios bajo el pretexto de una supuesta revisión o mejora de su pensión.

La carta auténtica de la Seguridad Social tiene un carácter meramente informativo. En ella se explica el porcentaje general de revalorización aplicado y se recuerda que el sistema de pensiones está vinculado al IPC medio del ejercicio anterior, calculado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Frente a esta comunicación oficial, las cartas fraudulentas presentan un patrón muy distinto.

"No piques" con las cartas falsas

La Tesorería General de la Seguridad Social ha alertado públicamente, a través de sus canales oficiales y redes sociales, de que vuelve a circular una misiva falsa entre los pensionistas. “No piques”, advierten de forma tajante, recordando que la Seguridad Social nunca solicita datos personales o bancarios por carta, correo electrónico o SMS.

El contenido de estas misivas fraudulentas es especialmente peligroso. En ellas se solicita una fotocopia del DNI o NIE por ambas caras, un extracto bancario y, en algunos casos, la última nómina o justificante de pensión. A cambio, prometen un incremento adicional de entre 75 y 150 euros mensuales “según el caso”. Todo ello se acompaña de un correo electrónico que no corresponde a ningún dominio oficial y de un encabezado que imita, de forma burda, el de la Tesorería General de la Seguridad Social. Además, suelen contener numerosas faltas de ortografía, expresiones poco habituales en documentos oficiales y logotipos de baja calidad o desactualizados.

Rompe la carta

Las autoridades han sido claras ante esta estafa que está circulando por buzones de toda España y también por grupos de WhatsApp. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y la propia Seguridad Social recomiendan no abrir estas cartas o, en caso de hacerlo, romperlas y desecharlas inmediatamente. Si alguien ha llegado a enviar la documentación solicitada, debe contactar de forma urgente con su entidad bancaria y presentar una denuncia para evitar un posible robo de identidad. La recomendación final es siempre la misma: ante cualquier duda, consultar únicamente los canales oficiales, como la Sede Electrónica de la Seguridad Social o las oficinas del INSS, y recordar que ninguna subida de pensión requiere enviar datos personales por carta.