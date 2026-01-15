Recorte de 400 euros en la pensión de jubilación: así lo explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz

A comienzos de cada año, los pensionistas y futuros jubilados miran con atención el Boletín Oficial del Estado y los comunicados de la Seguridad Social. Enero suele traer ajustes en el importe de las pensiones, derivados de la revalorización anual ligada al IPC, así como actualizaciones técnicas que afectan a los cálculos y simulaciones oficiales. Estos cambios, aunque habituales, generan siempre incertidumbre entre quienes dependen de una pensión o están a punto de acceder a ella.

Sin embargo, este inicio de año llega con un elemento añadido que ha encendido las alarmas entre miles de trabajadores: importantes modificaciones que afectarán a quienes estén pensando en jubilarse de forma anticipada. Más allá de la subida general de las pensiones, la normativa esconde otros ajustes. Uno de ellos podría traducirse en una pérdida de cientos de euros mensuales para determinados perfiles de jubilados anticipados.

La advertencia de Alfonso Muñoz

A partir de este punto es donde entra en escena la advertencia lanzada por Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social y divulgador especializado en pensiones. Según explica, desde el 1 de enero de 2026 deja de aplicarse una disposición transitoria clave que hasta ahora suavizaba los recortes en las jubilaciones anticipadas voluntarias cuando la pensión resultante superaba el tope máximo legal.

El aviso de un funcionario de la Seguridad Social a los jubilados: "Podéis perder hasta 400 euros al mes a partir de 2026"

En estos momentos, el propio simulador oficial de la Seguridad Social ya advierte de este cambio. La herramienta señala que la disposición transitoria 34, que modificaba el cálculo de determinadas pensiones anticipadas, ha dejado de aplicarse en sus simulaciones. Para los trabajadores con bases reguladoras elevadas, el fin de esta disposición puede implicar recortes mucho más severos en su pensión mensual, algo que, según Muñoz, aún no es conocido por la mayoría de los afectados.

Simulador de pensión de jubilación

Disposición transitoria 34

La disposición transitoria 34 se creó como un régimen especial para evitar situaciones consideradas injustas en el sistema. Antes de su entrada en vigor, un trabajador con una base reguladora muy alta podía jubilarse anticipadamente, sufrir un recorte teórico y, aun así, seguir cobrando la pensión máxima sin una pérdida real. Para corregir este efecto, la norma introdujo coeficientes reductores específicos, más suaves que los generales, aplicados directamente sobre la pensión máxima. Así, por ejemplo, en 2025 la pensión máxima se situaba en 3.267,60 euros mensuales, y los recortes para ciertos jubilados anticipados eran relativamente moderados.

El problema llega con el fin del periodo transitorio. A partir de 2026, según explica Alfonso Muñoz, se aplicarán los coeficientes reductores generales del artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social. En la práctica, esto supone pasar de reducciones cercanas al 9 % a recortes que pueden alcanzar el 21 %. En términos económicos, un jubilado que antes perdía unos 300 euros al mes podría pasar a perder más de 700, es decir, alrededor de 400 euros adicionales cada mes.

El cambio no afectará por igual a todos los trabajadores. La normativa contempla excepciones importantes. Seguirán beneficiándose de los coeficientes anteriores quienes hayan visto extinguido su contrato antes del 1 de enero de 2022 y no hayan vuelto a cotizar más de 12 meses, así como aquellos afectados por despidos colectivos, ERE o acuerdos empresariales aprobados antes de esa fecha. Además, la jubilación anticipada involuntaria mantiene un tratamiento mucho más favorable, con reducciones máximas del 0,5 % por trimestre de anticipo.