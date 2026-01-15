Simularon un despido para que un camarero pudiera cobrar el paro y montar su bar pero no pudieron engañar al SEPE

Lo que parecía un despido habitual se ha convertido en la condena para un camarero de Vitoria. Una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado el recurso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y concluye que simuló la extinción del contrato con la empresa para acceder al paro y a su capitalización para montar su propio bar.

Según los hechos probados que recoge la sentencia, el camarero fue despedido en mayo de 2024 por “falta de confianza”. El trabajador interpuso una demanda de despido y en un acto de conciliación la empresa reconoció la improcedencia del despido y le indemnizó con 1.010,21 euros. A continuación, el camarero solicitó el paro y su posterior capitalización, es decir, cobrar en un único pago para poder emprender, para gestionar un bar como autónomo, para lo que debía pagar 25.000 euros en concepto de traspaso.

Los fundamentos de la sentencia

En sus fundamentos, la Sala considera relevantes varias circunstancias “jurídicas y cronológicas”. Entre ellas, destaca tres elementos:

La papeleta de conciliación se presentó antes de entregarse la carta de despido. La sentencia subraya que ese dato “posee relevancia”. El contrato de arrendamiento del negocio se firmó “tres días antes” de solicitar la capitalización La Sala también indica que tiene importancia que el trabajador se diera de alta como autónomo “al día siguiente de solicitar la capitalización”.

En el plano jurídico, el TSJPV resalta que el despido disciplinario se basó formalmente en una “falta de confianza”, “un motivo genérico” que la empresa “no se molestó en especificar y menos aún en demostrar”, y añade que la empresa reconoció la improcedencia pactando una indemnización que la Sala califica como “muy inferior al mínimo legal” atendiendo al salario y a la antigüedad descritos.

La sentencia considera que el despido del camarero fue acordado con la empresa / INFORMACIÓN

Simularon el despido

Con esa combinación de indicios, el tribunal concluye que “solo cabe concluir la concurrencia de connivencia entre empresa y trabajador con el fin de simular el despido disciplinario y que el trabajador tuviera vía libre para proseguir con el plan”.

El texto también detalla que según los datos vistos, el arrendamiento ya lo tenía concertado antes de ser despedido, por lo que “la simulación del despido era necesaria para financiar el arrendamiento del local y del negocio”. El núcleo de la decisión se resume en un párrafo especialmente explícito. La Sala afirma: “En conclusión, se simuló el despido para quedar aparentemente en desempleo y para conseguir las prestaciones a las que, de otro modo, no tenía obviamente derecho”.

Por todo ello, el tribunal estima el recurso interpuesto por el SEPE frente a la sentencia del juzgado de los Social de Álava y declara nulo el acuerdo de conciliación entre el camarero y la empresa. La Sala informa además de que la sentencia no es firme y que cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.