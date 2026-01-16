"Fininfluencers", criptoactivos y pagos digitales suenan a chino a los más pequeños: qué ha hecho el Plan de Educación Financiera desde 2008

La firma del convenio de adhesión del Ministerio de Educación al Plan de Educación Financiera, que ha tenido hoy en la sede del Banco de España, evidencia que, en plena era de pagos digitales, criptomonedas y "fininfluencers", la alfabetización financiera debe convertirse en un asunto de aula y ciudadanía.

Ese es el marco en el que encaja el mensaje que ha compartido hoy la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón ("la educación es siempre la inversión más segura para un país") y la idea de "integrar" la competencia financiera dentro de los procesos educativos: no como charla puntual, sino como aprendizaje que se consolida a lo largo de etapas. Mientras, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo aboga por el enfoque preventivo: finanzas desde edades tempranas para saber gestionar, emprender… y protegerse del fraude digital.

La pregunta, entonces, es: ¿qué ha hecho exactamente ese Plan desde 2008 para que hoy se le esté pidiendo más ambición escolar?

2008: nace el Plan de Educación Financiera como respuesta a una brecha que la crisis dejó al descubierto

Una jornada de educación financiera en una clase de la provincia. / INFORMACIÓN

El Plan se presentó en 2008, impulsado por el Banco de España y la CNMV, en un contexto en el que la crisis financiera puso el foco en decisiones tomadas sin comprender bien riesgos y productos.

Desde entonces, el Plan se ha articulado por ciclos plurianuales y, sobre todo, por una idea central: crear una infraestructura estable (contenidos, red, medición, escuela) en lugar de acciones aisladas. En el propio documento del Plan 2022–2025 se subrayaba que la continuidad de planes consecutivos ha generado un "tejido" de colaboradores y una actividad divulgativa sostenida.

Una marca y un "punto de entrada" neutral: Finanzas Para Todos

Uno de los hitos estructurales fue consolidar el programa Finanzas Para Todos como paraguas y portal, con vocación de información útil y no comercial y con recursos para distintos públicos.

Esa capa "de servicio público" es importante: permite que la educación financiera no dependa solo de iniciativas privadas o de campañas temporales, sino de un repositorio común que puede usarse en aula y fuera de ella.

El "motor escolar": programa para centros, materiales y concurso

En paralelo, el Plan levantó su pata más estratégica: el Programa Escolar, que ofrece recursos para trabajar competencias financieras de forma transversal en Secundaria/Bachillerato/FP. La propia CNMV ha cuantificado el alcance acumulado: más de 8.000 docentes y 550.000 alumnos en las 14 ediciones previas.

A ese programa se le añadió una palanca de motivación y visibilidad: el Concurso de Conocimientos Financieros, vinculado a los centros participantes y convertido en un evento anual de referencia dentro del ecosistema del Plan.

2015: el Día de la Educación Financiera, un "momento país" cada octubre

La sucursal del Banco de España en Alicante celebró el «Día de la Educación Financiera» / INFORMACIÓN

En 2015 se estrenó el Día de la Educación Financiera, que se celebra el primer lunes de octubre. Es el gran escaparate anual: concentra actos, finales y campañas para empujar el tema a la conversación pública.

Premios, red de colaboradores y capilaridad

El Plan también ha crecido "hacia fuera" mediante una red de colaboradores (instituciones, asociaciones, medios, entidades educativas…) que amplifican actividades y permiten llegar a públicos distintos. Esa dimensión colaborativa aparece como una pieza clave en los documentos del propio Plan.

Medir para saber dónde están los agujeros: la Encuesta de Competencias Financieras

Un rasgo menos visible, pero decisivo, es la apuesta por medición: la Encuesta de Competencias Financieras (ECF), elaborada por Banco de España y CNMV (con colaboración del INE), con ediciones señaladas en 2016 y 2021, para evaluar conocimientos financieros en la población adulta y su evolución.

Del "ahorro" al "phishing": el Plan se actualiza con el riesgo digital

La Guardia Civil y Telefónica impulsan una campaña para la prevención de los ciberdelitos / Europa Press

Si en 2008 el gran enemigo era la opacidad de productos y el desconocimiento de conceptos básicos, en 2026 la amenaza se ha desplazado: pagos digitales, estafas online, criptoactivos y prescripción en redes. El Banco de España y otros supervisores han publicado advertencias sobre riesgos cripto, y la CNMV ha endurecido el marco en torno a los "fininfluencers".

Y aquí es donde está el actual quid de la cuestión: si la economía cotidiana se vuelve más compleja, la alfabetización financiera deja de ser "cultura general" y pasa a ser autodefensa cívica.

Qué cambia con la adhesión de Educación en 2026

La firma de hoy refuerza la idea de "salto de escala": no solo más talleres o recursos, sino más integración real en currículo, coordinación con comunidades autónomas y apoyo al profesorado, que es precisamente una de las preocupaciones (formación y materiales para docentes sobre nuevos productos, cripto e influencers). En el acto se ha destacado el objetivo de llegar "especialmente a los más jóvenes".

En otras palabras: desde 2008 el Plan ha construido estructura (marca, red, programa escolar, medición). En 2026, con Educación entrando "de lleno", el reto es convertir esa estructura en normalidad escolar.

Tolón durante la firma del convenio. / EFE

"Contribuimos a un aprendizaje para que más adelante estos niños sean capaces de realizar una gestión adecuada de sus finanzas. Estos niños van a poder aprovechar también los materiales de Secundaria que ya están a su disposición y podrán detectar, por ejemplo, los riesgos asociados a los criptoactivos", ha asegurado Cuerpo.

En su intervención, el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha dicho que es "fundamental" contar con la implicación del Ministerio de Educación y con las comunidades autónomas para incorporar en el currículo de los estudiantes en las distintas etapas la educación financiera. "Es fundamental conseguir que los profesores tengan ellos mismos los propios conocimientos y la propia sensibilidad de qué es lo que van a necesitar tener los alumnos, para poder hacer esa transmisión de conocimiento", ha defendido San Basilio.

Asimismo, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha puesto en valor la firma de este convenio para "seguir reforzando la educación financiera", con el objetivo de conseguir que los ciudadanos "tengan la mejor formación y los mejores elementos para desarrollarse en su vida, con la mejor capacidad para poder tomar las mejores decisiones". "Nosotros estamos a punto de recibir una valoración externa con tres de los mejores expertos en el mundo en este ámbito y los resultados nos van a permitir ser más determinantes en algunos ámbitos", ha avanzado Escrivá, quien ha destacado la importancia de trabajar directamente con los educadores.