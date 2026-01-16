Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, alerta sobre los despidos por bajo rendimiento: “La mayoría son improcedentes”

“Nacho, estás despedido por bajo rendimiento”. Es una frase que muchos trabajadores han escuchado o temen escuchar. Pero, según advierte Ignacio de la Calzada, abogado laboralista conocido en redes como Un Tío Legal, en la mayoría de los casos este tipo de despidos no están tan claros como la empresa hace creer.

De hecho, el experto insiste en que muchos despidos por bajo rendimiento son falsos o no se pueden demostrar, y acaban siendo improcedentes cuando llegan a un juzgado.

Despido por bajo rendimiento: lo que la empresa sí tiene que demostrar

La legislación laboral española permite el despido disciplinario por bajo rendimiento, pero con condiciones muy concretas. El Estatuto de los Trabajadores exige que ese bajo rendimiento sea real, grave, voluntario y continuado en el tiempo, y además comparado con un estándar objetivo.

Aquí está el problema, según explica De la Calzada: no basta con que la empresa lo diga en la carta de despido. Si el trabajador impugna, la carga de la prueba recae sobre la empresa.

En palabras del abogado, cuando una empresa despide, tiene que demostrar en juicio que los hechos son ciertos, y si no lo consigue, el despido se considera improcedente.

Paro tras un despido disciplinario: lo que debes saber según la Seguridad Social / Eva Abril

¿Te pueden despedir por hechos falsos? Sí, pero con consecuencias

Uno de los mensajes más claros del vídeo es este: sí, una empresa puede despedirte incluso por hechos que no sean ciertos, pero eso no significa que el despido sea válido.

Si la empresa no logra acreditar ese supuesto bajo rendimiento con datos, comparativas, objetivos claros o evaluaciones previas, el despido se sanciona con una improcedencia, lo que obliga a la empresa a elegir entre readmitir al trabajador o pagar una indemnización.

Por eso el abogado insiste en que muchos de estos despidos “son falsos” en la práctica, aunque se comuniquen con apariencia de legalidad.

Improcedente no es lo mismo que nulo: la diferencia clave

Ignacio de la Calzada también aclara una confusión muy habitual. No todos los despidos injustos son iguales.Cuando el despido se basa en hechos no probados, como un bajo rendimiento genérico, lo normal es que sea improcedente. Pero hay casos mucho más graves.

Si el despido se produce por motivos discriminatorios o vulnerando derechos fundamentales, como por haber sido padre o madre, por reclamar a la empresa, por estar de baja o por ejercer derechos laborales, el despido puede ser nulo.

La diferencia es enorme:

Despido improcedente : indemnización o readmisión a elección de la empresa.

indemnización o readmisión a elección de la empresa. Despido nulo: readmisión obligatoria y pago de salarios dejados de percibir, como si el despido nunca hubiera existido.

El paso que muchos trabajadores no dan (y es clave)

El abogado es tajante en este punto: nada de esto ocurre automáticamente. Para que un despido sea declarado improcedente o nulo, hay que impugnarlo judicialmente. Y aquí está uno de los avisos más importantes: solo hay 20 días hábiles desde la notificación del despido para presentar la papeleta de conciliación y, si procede, la demanda.

“Corre y reclama”, advierte De la Calzada, porque si se pasa ese plazo, el despido queda firme, aunque fuera injusto o incluso ilegal.

Por qué este tipo de despidos son tan frecuentes

Los despidos por bajo rendimiento se utilizan a menudo porque, sobre el papel, parecen fáciles de justificar. Sin embargo, los tribunales vienen recordando de forma constante que no vale una sensación subjetiva del jefe, ni una bajada puntual, ni una simple pérdida de confianza.

Tiene que haber hechos concretos, medibles y acreditables. Y ahí es donde muchos despidos se caen.

El Tribunal Supremo ratifica que la indemnización por despido improcedente no puede incrementarse "vía judicial" / Europa Press

La clave final: no te fíes solo de la carta de despido

El mensaje que lanza Un Tío Legal es claro y directo: que no te engañen. Que una empresa afirme que hay bajo rendimiento no significa que el despido sea válido. Si te despiden por ese motivo, consulta con un abogado laboralista cuanto antes, revisa la carta y actúa dentro de plazo. Porque lo que parece un despido “cerrado” puede acabar siendo improcedente… o incluso nulo.

Y en derecho laboral, 20 días pueden marcar la diferencia entre perderlo todo o recuperar tus derechos.