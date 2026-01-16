La seria advertencia de José Elías, empresario millonario: "En España, emprender es de suicidas. La probabilidad de arruinarte ronda el 95 %"

José Elías, uno de los empresarios más conocidos y polémicos del panorama económico español, ha vuelto a estar en el centro del debate tras unas declaraciones en la red social X. Fundador del holding de energías renovables Audax y presente en múltiples sectores, este millonario catalán no es ajeno a la controversia: sus comentarios, siempre directos y sin filtros, suelen viralizarse y provocar intensos debates. Esta vez, su foco ha sido el emprendimiento en España.

No es la primera vez que arremete contra lo que él considera un sistema hostil hacia los empresarios, pero en esta ocasión sus palabras han sido especialmente duras, despertando tanto aplausos como fuertes críticas. En pocas horas, su mensaje acumuló miles de reacciones y comentarios.

"Emprender es de suicidas"

En su última publicación, José Elías afirma tajantemente: “En España, emprender es de suicidas. La probabilidad de arruinarte ronda el 95%.” A través de un hilo, desarrolla esta idea comparando el acto de emprender con un juego de azar donde las probabilidades están claramente en contra del jugador. “Es como apostarlo todo al negro, sabiendo las consecuencias: arruinarte económicamente de por vida, llevarte a tu familia por delante, perder hasta la casa donde viven tus hijos.”

José Elías vuelve a agitar las redes: “Emprender en España es de suicidas” / Audax

Para Elías, el problema es estructural. Según argumenta, el sistema fiscal y burocrático español no apoya al emprendedor y lo empuja al fracaso. “Si un país asume esto, el mensaje que se manda es que no quiere emprendedores”, denuncia. Y se pregunta con ironía: “¿Vamos a hacer funcionarios a todos los españoles?”. Con estas palabras, carga contra lo que considera una mentalidad instalada en la sociedad: la búsqueda de seguridad laboral a través del empleo público frente al riesgo y la inestabilidad del emprendimiento.

Falta de incentivos

En su crítica, el empresario también señala la falta de incentivos desde la administración pública, a la que responsabiliza de no generar un entorno favorable para crear empresas. “El trabajo de la administración pública debería ser equilibrar esa balanza. Conseguir que, por estadística, sea más fácil que te vaya bien a que te vayas a la mierda. Pero hoy la realidad es justo la contraria”, escribe.

Elías termina su reflexión con una afirmación demoledora: “Tienes muchas más papeletas de destrozar tu vida que de tener éxito. Por eso digo que emprender en España es jugar a la ruleta rusa. Y mucho tiene que cambiar la situación para que esto deje de ser así.” En sus palabras se percibe una mezcla de frustración y advertencia: mientras no se modifiquen las condiciones estructurales, el emprendimiento en España seguirá siendo, en su opinión, una actividad de alto riesgo con muy poca recompensa.

Reacción en redes sociales

La publicación ha generado una avalancha de respuestas, tanto de apoyo como de rechazo. Muchos usuarios han coincidido en que la situación actual no favorece al pequeño empresario ni al autónomo. “Emprender en España no es ruleta rusa: en la ruleta al menos sabes cuántas balas hay. Aquí te cambian el cargador a mitad de partida”, decía uno de los comentarios más compartidos.

Otros han criticado la cultura laboral actual: “Estamos criando a una generación cuyo sueño es ser funcionario para tener un sueldo fijo de por vida”, lamentaba otro. Pero también ha habido respuestas que lo acusan de exagerar, de tener una visión elitista del emprendimiento o de ignorar los avances en ayudas y programas públicos para nuevos empresarios.