En 2026, jubilarse no solo depende de “cuándo quieres parar”, sino de si encajas en una edad ordinaria que vuelve a moverse al alza dentro del calendario de la reforma. Desde el 01/01/2026, la edad legal sube a 66 años y 10 meses para quienes acrediten menos de 38 años y 3 meses cotizados; en cambio, quienes sí alcancen ese umbral podrán seguir accediendo a la jubilación ordinaria a los 65 años. Es un paso más hacia el objetivo de acercarse a los 67, tal y como prevé la reforma aprobada en 2011.

Jubilación anticipada voluntaria

Ese retraso “arrastra” también a las salidas anticipadas. La jubilación anticipada voluntaria puede pedirse con un máximo de 24 meses de adelanto respecto a la edad ordinaria: en la práctica, en 2026 se abre la puerta a partir de 64 años y 10 meses si no se llega a 38 años y 3 meses cotizados, y a partir de 63 años si sí se supera ese periodo. Para quienes se ven obligados a dejar el empleo por causas ajenas, el anticipo puede llegar a cuatro años, lo que desplaza la edad mínima todavía más abajo.

El "precio" de irse antes

Ahora bien, lo que está generando más dudas no es tanto la edad como el “precio” de irse antes. En la jubilación anticipada voluntaria, la Seguridad Social aplica coeficientes reductores mensuales: cuanto más se adelante la fecha y cuanto más corta sea la carrera de cotización, mayor es el recorte. El ejemplo más claro es el de un adelanto de 24 meses: la reducción puede ser del 21% si se ha cotizado menos de 38 años y 6 meses; baja al 19% entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses; al 17% entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses; y al 13% si se superan los 44 años y 6 meses.

Jubilación anticipada: esta es la nueva penalización en la pensión para quienes dejen de trabajar antes de la edad obligatoria / INFORMACIÓN

Traducido a euros, el golpe se entiende rápido. Con una base reguladora de 2.000 €, un recorte del 21% deja la pensión en torno a 1.580 € mensuales; con el 13%, bajaría a unos 1.740 €. Y no hace falta adelantar dos años para notarlo: con 12 meses de anticipo, los porcentajes de reducción oficiales se mueven (según años cotizados) entre el 5,50% y el 4,75%. Así, una pensión teórica de 1.600 € podría quedar aproximadamente entre 1.512 € y 1.524 €, dependiendo del tramo de cotización. La clave es que el recorte se calcula con un cuadro por meses, no con una regla “por trimestres” uniforme.

Filtros para acceder a la jubilación

Además, no todo el mundo puede acogerse a la vía voluntaria aunque cumpla edad y cotización: hay un filtro que suele pasarse por alto. La Seguridad Social exige que, una vez hechos los cálculos, la pensión resultante sea superior a la pensión mínima que correspondería al cumplir 65 años (según situación familiar). Si el importe queda por debajo, esa jubilación anticipada voluntaria no se concede, precisamente para evitar que el anticipo empuje a pensiones demasiado bajas.

Nueva penalización

Donde sí se está hablando de “nueva penalización” con más ruido es en los casos de pensiones altas que rozan o superan la pensión máxima. La Ley General de la Seguridad Social recoge un régimen transitorio vinculado a los coeficientes cuando la pensión supera el límite máximo, y también una cláusula de salvaguarda para que el resultado no sea inferior al que habría correspondido con reglas anteriores en determinados supuestos.