Jubilados con más de 40 años cotizados piden al Gobierno el fin de las penalizaciones en sus pensiones anticipadas

A pesar de haber trabajado durante más de cuatro décadas, un amplio colectivo de jubilados en España sigue viendo recortada su pensión si decide retirarse antes de alcanzar la edad legal de jubilación. Esta situación ha reabierto un debate sobre la justicia del sistema actual de penalizaciones, que castiga por igual a quienes se jubilan con trayectorias laborales cortas y a quienes han cotizado más de 40 años. La voz de esta reivindicación la lidera ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar), cuyo portavoz en Andalucía, Manuel Barrera, ha denunciado la situación en una entrevista en el programa Despierta Andalucía de Canal Sur Televisión.

Como cada inicio de año, las nuevas condiciones para acceder a la jubilación centran la atención de millones de trabajadores en edad próxima al retiro. En este contexto, ASJUBI40 ha vuelto a alzar la voz para reclamar al Gobierno central que atienda una demanda que consideran justa y urgente: eliminar los coeficientes reductores en los casos de jubilación anticipada para personas con más de 40 años cotizados, sea cual sea la causa del retiro.

La petición de ASJUBI40

Barrera ha sido claro: “La única reivindicación es la eliminación de los coeficientes reductores en las largas carreras de cotización con 40 o más años cotizados. A día de hoy, con 38 años y 6 meses cotizados una persona puede acceder al cien por cien de la pensión. En nuestro colectivo hay personas que tienen hasta 45 años cotizados y están penalizados desde un 5% a un 24% dependiendo de lo que adelanten la edad de jubilación”, ha afirmado durante la entrevista.

Según datos que maneja la propia asociación, alrededor de 900.000 personas en España se encuentran en esta situación: trabajadores que, tras cotizar más de 40 años, se han jubilado uno o dos años antes de la edad ordinaria y han visto recortadas sus pensiones de manera permanente. Las penalizaciones pueden llegar hasta un 24 % si se anticipa la jubilación dos años respecto a la edad legal, aunque el afectado tenga una vida laboral extensa. Una situación que desde ASJUBI40 consideran profundamente injusta.

Jubilados con más de 40 años cotizados exigen al Gobierno el fin de las penalizaciones en sus pensiones anticipadas / INFORMACIÓN

Matices

“Nuestra reivindicación solamente tiene dos matices: eliminar los coeficientes reductores en la jubilación anticipada, sea voluntaria o involuntaria, para nosotros no hay distinción, 40 años son 40 años”, ha insistido Barrera. En la práctica, esto significaría que cualquier persona que haya contribuido al sistema durante cuatro décadas o más pueda retirarse antes sin perder parte de su pensión, como sucede actualmente. “En nuestro colectivo hay personas que tienen 40, 42, 45 y hasta 48 años cotizados y están penalizados entre un 5 y un 24 %. Por eso, pedimos la eliminación de los coeficientes reductores, ya sea voluntaria o no la jubilación. Para nosotros no hay distinción”, ha recalcado.

Coeficientes reductores

El actual sistema de penalizaciones se basa en la aplicación de coeficientes reductores mensuales sobre la base reguladora, que determinan la cuantía final de la pensión. Estos coeficientes se aplican a quienes optan por retirarse antes de la edad legal de jubilación (en 2026, los 66 años y 10 meses). No obstante, estos porcentajes no tienen en cuenta la duración de la carrera laboral, lo que perjudica gravemente a quienes comenzaron a trabajar muy jóvenes y han acumulado décadas de cotizaciones.

Desde ASJUBI40 consideran que esta situación es injusta y rompe el principio de proporcionalidad y contributividad del sistema público de pensiones. En su opinión, si se ha contribuido durante 40 años o más, el sistema debería reconocer ese esfuerzo sin penalizar el hecho de querer dejar de trabajar unos meses o años antes.