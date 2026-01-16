Así son las pensiones más altas en España y así puedes llegar a cobrarlas: 3.359 euros mensuales

Cada comienzo de año llega con importantes novedades para millones de pensionistas. A partir del 1 de enero, el Gobierno actualiza las cuantías de las pensiones contributivas y no contributivas, siguiendo los mecanismos establecidos por ley. Estas revisiones, que afectan tanto a la pensión mínima como a la máxima, tienen como objetivo garantizar el poder adquisitivo de los jubilados frente al encarecimiento del coste de la vida.

Desde 2022, la fórmula utilizada para la revalorización de las pensiones contributivas está directamente ligada al comportamiento de la inflación. Así, las pensiones se actualizan en función del IPC medio interanual de los 12 meses anteriores a diciembre del año previo. Esta medida, recogida en la Ley 21/2021, sustituye el anterior sistema de subida mínima del 0,25% y se traduce, en años de elevada inflación, en subidas significativas que buscan proteger a los colectivos más vulnerables.

La pensión máxima en España

En el caso concreto de las pensiones máximas, este ajuste también se aplica, aunque con ciertas limitaciones. A pesar de que su cuantía aumenta con el IPC, existe un tope legal anual que no puede superarse. Este límite lo establece cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En 2026, esa barrera se ha fijado en 3.359,60 euros mensuales, lo que equivale a 47.034,40 euros al año, distribuidos en 14 pagas (12 ordinarias y 2 extraordinarias).

Las pensiones máximas: más de 3.300 euros al mes / Iván Ferná

Los pensionistas que reciben esta cantidad pertenecen a un grupo muy reducido dentro del sistema. De los más de nueve millones de pensiones contributivas que abona la Seguridad Social, apenas un pequeño porcentaje alcanza el límite máximo. Este selecto grupo está compuesto, en su mayoría, por jubilados que han cotizado durante varias décadas por la base máxima de cotización, es decir, el importe más alto que se puede declarar en la nómina a efectos de cotizaciones sociales.

Requisitos para cobrar la pensión máxima

Para cobrar la pensión máxima es imprescindible cumplir simultáneamente tres condiciones: haber cotizado durante al menos 36 años y 6 meses, haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación (66 años y 10 meses, o 65 años si se han cotizado al menos 38 años y 3 meses) y, sobre todo, haber cotizado por la base máxima durante un periodo prolongado de la vida laboral. Dado que la pensión se calcula con la media de las bases de los últimos 25 años, no basta con elevar las cotizaciones en los últimos ejercicios: cualquier año con base más baja reducirá el promedio y, por tanto, el importe final. Esto limita el acceso a la pensión máxima a quienes han tenido carreras laborales estables y sueldos altos sostenidos en el tiempo.