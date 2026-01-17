Seis años para que le reconozcan su cáncer como una enfermedad laboral pese a trabajar con sustancias cancerígenas

Tras seis años de lucha, un trabajador ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconozca que sufrió un cáncer derivado de una enfermedad profesional causada por la exposición continuada a productos químicos cancerígenos en su puesto de trabajo en Valladolid.

El sindicato UGT ha hecho pública esta sentencia, que recoge EFE, en el que detalla que el tribunal ha avalado la incapacidad permanente de este trabajador que durante décadas estuvo expuesto de forma habitual a aminas, resinas, limpiametales y otros contaminantes químicos, con sustancias recogidas en el cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006 por su potencial cancerígeno.

Seis años de lucha

El sindicato ha explicado que desde el inicio del expediente administrativo y la posterior vía judicial han pasado más de seis años. Esto ha obligado al trabajador a afrontar sucesivos recursos y dilaciones pese a que los tribunales han confirmado de forma reiterada la existencia de una relación directa entre la enfermedad y las condiciones de trabajo".

El sindicato ha destacado que los tribunales han concluido que concurren todos los elementos exigidos legalmente —diagnóstico, agente y actividad— para aplicar la presunción legal de enfermedad profesional, descartando que otros factores personales alegados puedan romper el nexo causal con la exposición laboral.

Desde la Sección Sindical de UGT FICA en Lingotes Especiales (la empresa condenada) han valorado ese fallo definitivo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, que ha rechazado los recursos presentados, en cuanto que "supone un reconocimiento a una larga lucha en defensa de la salud laboral y de los derechos del trabajador, así como un respaldo a la labor sindical desarrollada en la empresa".

El sindicato ha advertido de que este caso "pone de manifiesto el elevado coste personal y temporal que soportan las personas trabajadoras cuando se cuestiona de forma sistemática el origen profesional de enfermedades graves, y considera que esta sentencia firme constituye un precedente relevante para el conjunto del sector industrial y de la fundición".